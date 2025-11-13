Agentes medioambientales rechazan ante las Cortes el "caos" y "chapuza" que se hará con el operativo contra incendios

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de agentes medioambientales de Castilla y León ha protestado ante las Cortes por el "caos" y la "chapuza" que se pretende establecer en el operativo contra incendios con las medidas que se contemplan en el proyecto de presupuestos presentado por la Junta para 2026.

La protesta, convocada por UGT, CCOO, Apamcyl-USCAL y CSIF, ha coincidido con la presentación de las cuentas para la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que en el interior del Parlamento autonómico realizaba el titular del departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que han reclamado la dimisión.

En este marco, los agentes medioambientales, en su mayoría vestidos con su uniforme de trabajo, han protestado por la actuación ante los graves incendios ocurridos este verano y por las novedades que se pretenden llevar a cabo en el operativo con gritos como "Quiñones dimisión" o carteles en los que se podía leer "Mañueco: el barco no avanza", "despiden a remeros y contratan timoneles" o "en lucha todo el colectivo".

En este contexto, el coordinador del Sector Autonómico de Comisiones Obreras en Castilla y León, Juan Carlos Hernández, ha criticado el "desastre operativo" de la Junta en los incendios en los últimos años sin que el proyecto de presupuestos mejore "absolutamente nada" porque, a su juicio, no supondrá un "operativo más capacitado, más eficiente, más eficaz" para luchar contra los incendios y proteger los montes y pueblos de la Comunidad.

Por su parte, el representantes de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl, integrado en USCAL), Esaú Escolar, ha asegurado que el consejero lo que pretende es "montar un caos absoluto" en la organización del operativo contra incendios, "gastando muchísimo más dinero en contratar personal en vez de potenciar el que ya existe".

En la misma línea, el delegado de Medio Ambiente de UGT y agente medioamiental Francisco Comuñas ha destacado la unidad de acción de los sindicatos porque están en contra de las políticas de la Consejería de Medio Ambiente.

En este marco, ha censurado que después de la "chapuza" que se hizo en 2022 con la cantidad de incendios que hubo en Castilla y León y otro "desastre mucho más grande" en 2025 vuelvan a presentar "otra chapuza igual" y haciendo todo "deprisa y corriendo" sin establecer un operativo "permanente y continuo", que es lo que reivindican.

Además, ha incidido en que siguen sin tener un decreto de guardias para el colectivo de técnicos de agentes medioambientales, se reducen plazas de agentes medioambientales y sus guardias y, sin embargo, "aumentan otro tipo de cosas que nadie las entiende".

A este respecto, considera que va a ser "un gasto absurdo, no negociado" con la parte social o los trabajadores y, por lo tanto, "va a ser una auténtica chapuza", ha agregado Comuñas. "Estamos aquí para luchar para que se haga de verdad un operativo permanente y profesional", ha puntualizado.

"TRAICIÓN" AL OPERATIVO

Finalmente, la agente medioambiental y delegada de CSIF Sara Mateos ha asegurado que la Junta vuelve a "traicionar" al operativo de extinción de incendios de Castilla y León, pero además considera que es "peor" que esté "engañando" a la sociedad.

"Nos están tratando de imponer un decretazo que no soluciona ninguno de los grandes problemas estructurales del operativo. Es un texto vacío que se ha redactado a espaldas de los trabajadores", ha asegurado Mateos.

La responsable de CSIF considera que lo único que se pretende es "maquillar la precariedad" y "silenciar" las "legítimas" reivindicaciones que hacen los trabajadores del operativo.

"Ni bomberos, ni bomberas forestales, ni agentes medioambientales vamos a olvidar lo que ha pasado en este verano de 2025 y no vamos a consentir que nos utilicen como una herramienta electoralista", ha advertido, tras lo que ha reclamado que la Junta les escuche.

"De no hacerlo, se va a volver a repetir lo que ha pasado este verano y no vamos a consentir que vuelvan a jugar con nuestras vidas por una nefasta gestión que como siempre llega tarde, mal y nunca", ha concluido.

Durante la protesta, los responsables sindicales se han dirigido a los manifestantes, a los que han asegurado que la contratación de 90 técnicos por cuatro millones de euros es "el Caballo de Troya para los agentes medioambientales", al tiempo que han advertido de que hay que "ir hasta el final" porque lo que no consigan ahora no lo lograrán "nunca".

En la misma línea, han avisado de que "la lucha va a ser larga" y han reiterado la reivindicación de un operativo todo el año en lugar de la "milonga" que aseguran que se pretende hacer.