Agentes medioambientales de Segovia denuncian que la Junta no paga las guardias de incendios desde hace 3 meses

SEGOVIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) ha denunciado mediante un escrito público que la Junta no abona a los agentes medioambientales de la provincia, por tercer mes consecutivo, sus honorarios por el servicio de guardias de incendios.

El colectivo ha llamado la atención sobre las circunstancias vividas en el verano, "una dura situación que continúa en estos primeros días de otoño, con el incendio que afecta a la zona de La Pinilla en Segovia" y durante la que "los agentes medioambientales de la provincia ven cómo, un mes más, sus remuneraciones por las guardias de incendios que vienen prestando no han sido ingresadas en sus nóminas".

Según se describe en el escrito, en el mes de agosto "el retraso del pago de las guardias de incendios fue generalizado para todos los agentes de la comunidad de Castilla y León", mientras en el mes de septiembre "sólo se ha privado del pago a los agentes de la provincia de Segovia", lo que ha provocado que estos agentes tengan tres meses de guardias de incendios sin abonar.

Apamcyl recuerda que tanto el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han hecho declaraciones públicas en las que "han presumido del buen funcionamiento del operativo, de los presupuestos que destina la Junta a la prevención y extinción y de las mejoras realizadas en las condiciones laborales del operativo". Sin embargo, para estos profesionales, la situación de impago de esas guardias "evidencia la falta de veracidad de estas afirmaciones".

En el escrito se expresa cómo "el cuerpo de Agentes Medioambientales viene cargando sobre sus espaldas las deficiencias presupuestarias, técnicas y materiales del operativo", y exponen como prueba "la privación de las retribuciones que les corresponden por el trabajo desarrollado".

Además, rechazan las explicaciones ofrecidas a su asociación por parte de los responsables políticos de la Consejería, en concreto "desde la Secretaría del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia", que al parecer habría descargado la responsabilidad del retraso en el pago de estas guardias en la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León.

Para los agentes medioambientales no se puede achacar a dicha Dirección General el retraso, pues, según asegura Apamcyl, "el cobro de las guardias de incendios depende de las secretarias técnicas y de la Sección de Incendios de los Servicios Territoriales provinciales", lo que explicaría por qué "Segovia es la única provincia de la comunidad autónoma que no ha pagado las guardias a sus agentes".