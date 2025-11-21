Agentes de la Policía Local de Palencia salvan la vida a un trabajador con un infarto

Imagen de un vehículo de la Policía Local de Palencia. - POLICÍA LOCAL DE PALENCIA

PALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palencia han salvado la vida a un hombre de 56 años que sufrió un infarto cuando se encontraba trabajando al que lograron recuperar el pulso mediante el uso de un desfibrilador y masajes cardiacos.

Los hechos se produjeron cuando el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras trabajaba en un taller de la calle Alfareros. Responsables de la empresa dieron aviso al 112 y hasta el lugar se desplazó una patrulla de Policía Local, que se encontró en el lugar con el hombre tendido en el suelo e inconsciente.

Tras comprobar que no tenía constantes vitales, los agentes procedieron a realizar una reanimación cardiopulmonar, utilizando umn desfibrilador, que llegó a realizar descargas, mientras seguían practicando el masaje cardiaco. Minutos más tarde, gracias a la insistencia de los agentes, el varón recuperó el pulso.

Para entonces, se encontraban en el lugar sanitarios, Bomberos y Policía Nacional. Con su ayuda fue subido a una camilla y, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión y más tarde a Valladolid, su localidad de origen, donde se recupera favorablemente.