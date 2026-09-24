Agroseguro inicia el pago de indemnizaciones a viticultores asegurados en CyL con un primer abono de 8,7 millones

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VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agroseguro continúa, por tercera semana consecutiva, con el pago de indemnizaciones por los siniestros registrados en la cosecha 2026 de uva de vino con el abono de 11,3 millones, 8,7 en Castilla y León, con lo que el importe acumulado en la actual campaña alcanza los 35,8 millones.

La mayor parte de los siniestros de la campaña 2026 tiene su origen en las heladas registradas en zonas del interior peninsular a finales de marzo y comienzos de abril, así como en un episodio tardío de bajas temperaturas ocurrido a mediados de mayo.

Además, durante la primavera y el inicio del verano se produjeron tormentas acompañadas de pedrisco, a lo que hay que sumar daños puntuales por otros riesgos, como sequía en viñedo de secano, lluvia, inundación o viento.

Este nuevo abono incorpora las indemnizaciones destinadas a los viticultores asegurados de zonas de producción más tardía, sobre todo Castilla y León, que recibe un primer pago de 8,7 millones, de los 5,3 millones se pagarán en Valladolid y otros 2,3 en Burgos.

Al mismo tiempo, continúan los abonos en zonas de producción más temprana, como Castilla-La Mancha, donde el importe acumulado alcanza ya los 17,3 millones.

Con este nuevo pago, Agroseguro alcanza ya alrededor del 70 por ciento de las indemnizaciones totales previstas para el viñedo, que se acercarán a los 50 millones de euros.

El calendario de pagos ha registrado un adelanto de varias semanas respecto a otras campañas como consecuencia del propio adelanto del cultivo, provocado por las altas temperaturas registradas durante la primavera y el verano.