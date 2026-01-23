Agrovid y SIEB acogerán más de doce mesas redondas y presentaciones sobre clima, manejo de suelo o nuevas variedades

Cartel de las mesas redondas programadas en SIEB - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agrovid y el Salón Ibérico de Equipamiento para Bodega (SIEB), los salones profesionales de vitivinicultura que se celebrarán en Feria de Valladolid del 27 al 29 de enero, incluye un programa de más de doce mesas redondas y presentaciones sobre tendencias de futuro en elaboración de vinos, implantación de nuevas variedades de vid, el papel del corcho y las barricas o gestión de restos de poda.

La primera mesa redonda programada lleva por título 'El nuevo orden del vino en Europa' y versará sobre cómo afectará al sector el acuerdo europeo en materia de vitivinicultura.

Ya por la tarde, la empresa portuguesa MA Silva hablará sobre innovación y el valor estratégico que aporta el corcho a la industria del vino y habrá otra mesa redonda sobre 'Viñedos que desafían al territorio', con experiencias de cultivo en diferentes climas y entornos socioeconómicos: Galicia, Gredos y León.

La jornada del martes día 27 concluirá con la presentación del proyecto 'ThERBN: alternativas para la gestión de podas de viñedo' que han desarrollado la Asociación para la Valorización de la Biomasa (Avebiom) y las Cooperativas Agroalimentarias de España.

Por su parte, la sesión del miércoles día 28 comenzará con una sesión sobre 'Estrategias preventivas frente al mildiu' promovida por Empresa Agraria y la organización Asaja en la que participarán investigadores, técnicos y viticultores de diferentes zonas vitivinícolas.

'Vinos del futuro: tendencias y nuevas realidades' es el título de la mesa redonda en la que participarán representantes de tres bodegas con distintos perfiles y ubicaciones mientras que la importancia del suelo en el viñedo, el manejo con cubiertas vegetales y otras opciones de trabajo se abordarán en otra conversación programada en el marco de SIEB.

La jornada matinal del miércoles concluirá con la presentación y debate sobre 'Variedades resistentes. Una realidad en Castilla y León' promovida por la empresa Agromillora en la que se hablará sobre ensayos y variedades resistentes que desarrolla el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y se presentarán casos de éxito en varias zonas. La conversación sobre implantación de variedades minoritarias y nuevas variedades continuará en otra mesa redonda por la tarde.

Por último, la Plataforma Tecnológica del Vino, entidad que coordina la I+D+i del sector del vino, presentará tres proyectos que inciden en la competitividad, el cambio climático y la reducción de la graduación alcohólica.

Según ha avanzado Feria de Valladolid, Smartwinery plantea el uso de tecnología inteligente para favorecer la producción eficiente y sostenible e impulsar la competitividad de las pequeñas y medianas bodegas europeas.

Cómo mitigar el cambio climático en el sector del vino y fomentar prácticas sostenibles el viñedo y bodegas serán las propuestas de la iniciativa Life Climawin que presentará Andrea Casquete, técnico de I+D+i y project manager de la Plataforma Tecnológica del Vino.

Por su parte Marcos Martín, técnico de I+D+i en Bodegas Familiares Matarromera hablará de proyecto Ubavida que propone estrategias sostenibles del viñedo a la bodega para la obtención de uva de baja concentración de azúcares y vinos desalcoholizados.

El programa técnico de Agrovid y SIEB finalizan el jueves con sendas mesas redondas.