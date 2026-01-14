Agua.- El año 2026 arranca con 31.744 hm3 en los embalses y al 56,6% de su capacidad, cinco puntos más que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

MADRID/VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero almacenan 4.209 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 55,4 por ciento de su capacidad, lo que supone 10,8 puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

En concreto, los embalses almacenan 4.209 hm3 --dos menos que la semana anaterior-- de una capacidad total de 7.602 frente a los 5.032 de hace un año y los 4.305 de la media de los últimos diez años, que supone el 56,6 por ciento, 1,2 puntos más que en la actualidad.

En el conjunto del Estado, la reserva está al 56,9 por ciento de su capacidad y almacena 31.865 de hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar en una semana 118 hm3, es decir, el 0,2 por ciento de su capacidad total.

Esto supone 6,6 puntos por encima que la media de la última década (donde en este punto del año los embalses estaban al 50,3 por ciento con 28.194 hm3) y 4,4 puntos por arriba del 2025 por estas fechas (cuando la reserva hídrica se encontraba al 52,5 por ciento con 29.461 hm3).

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península y la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han registrado 84,3 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 57,4 por ciento y la mediterránea, al 55,1 por ciento.

Las cuencas que se encuentran por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (78,1 por ciento); el Cantábrico Occidental (59,8 por ciento); el Miño-Sil (61,3 por ciento); Galicia Costa (69,7 por ciento); las Cuencas internas del País Vasco (85,7 por ciento); el Duero (55,4 por ciento); el Tajo (61,6 por ciento); el Guadiana (61,2 por ciento); el Tinto, Odiel y Piedras (89,1 por ciento); la Cuenca Mediterránea Andaluza (51,6 por ciento); el Júcar (52,3 por ciento); el Ebro (58,3 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (85,4 por ciento).

En el otro extremo, se encuentran por debajo del 50 por ciento Guadalete-Barbate (49,3 por ciento); el Guadalquivir (46,8 por ciento) y el Segura (26,6 por ciento).