El agua de Ponferrada, no apta para la ingesta por piedras y barro tras un derrumbe en la montaña de la vía a Peñalba

Se instalarán puntos de abastecimiento y se aconseja no cortar el suministro para usos sanitario e industrial

PONFERRADA (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada ha comunicado que el agua pasará a no ser apta para la ingesta tras el derrumbe en la montaña de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, que ha supuesto la activación del nivel 1 de emergencia de Protección Civil ante la situación de "extrema gravedad" generada por la llegada masiva de barro y piedras a la estación potabilizadora.

Tras activar el nivel 1 de emergencia de Protección Civil, ante la pérdida de calidad del agua de distribución domiciliaria, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha reunido al Comité de Emergencia con presencia de los servicios municipales y la asistencia de los representantes de la Subdelegación del Gobierno en León, Diputación Provincial y la Junta.

Ante la opinión técnica, que aconseja no cortar el suministro para otros usos como el sanitario y el industrial, se advierte expresamente a la población de que la calidad del agua no será en lo inmediato apta para el consumo humano de boca, concretamente para beber.

Además, se ha procedido a suspender el riego, la utilización de las piscinas y la limpieza de los edificios públicos para no restar agua para el consumo personal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

ZONAS AFECTADAS

Las áreas afectadas en estos momentos, después de la evaluación realizada a las 13.15 horas, son la zona alta de Ponferrada (con excepción de Santo Tomás de las Ollas), Flores del Sil, La Martina, La Placa, La Estación, Dehesas, San Clemente, Valdefrancos, San Esteban, Salas de los Barrios, Villar de los Barrios, Lombillo, Campo, Puente Boeza, Manzanedo, Otero y San Lorenzo.

El derrumbe de la montaña en las inmediaciones de la carretera de Peñalba de Santiago ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio.

USO RESPONSABLE

Ante esta situación, el Consistorio solicita a la población un uso responsable del agua y procederá a la instalación de puntos de abastecimiento en la Terminal de Mercancías, el aparcamiento Lidl-Burger King, el aparcamiento Museo del Ferrocarril, las proximidades de la Plaza Luis del Olmo, el aparcamiento de la Biblioteca Municipal y la gasolinera Repsol Montearenas.

Finalmente, el Ayuntamiento ha manifestado que continuará informando puntualmente de la situación y de las medidas que se vayan adoptando, con una próxima evaluación de la situación aproximadamente a las 18.00 horas de este viernes.