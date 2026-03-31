Aguas de Burgos insta a la capital y a Cardeñajimeno a firmar un acuerdo para abastecer de agua al Parque Tecnológico

Archivo - Juan Manuel Manso. Archivo - AYTO BURGOS - Archivo

BURGOS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Aguas de Burgos ha propuesta al Ayuntamiento de la capital y al de Cardeñajimeno para que firmen un convenio que permita garantizar el suministro de agua al Parque Tecnológico, que se encuentra en terrenos que son de ambos municipios.

El presidente de la entidad, Juan Manuel Manso, ha explicado que que al estar ubicado el Parque Tecnológico al 50 por ciento en suelo de la capital burgalesa y del municipio de Cardeñajimeno, el Ayuntamiento de Burgos ha remitido un protocolo al pueblo vecino para formalizar un convenio.

Este acuerdo permitirá suministrar "agua en alta" que después "será distribuida" por el Instituto de la Competitividad Empresarial (ICE) a las empresas que la requieran.

Por otro lado, respecto al Plan de Inversiones 2024-2028, Aguas de Burgos ya ha ejecutado o adjudicado "el 55 por ciento de los 54,5 millones de euros previstos", por lo que se han cumplido los plazos a pesar de haber priorizado los proyectos vinculados a fondos europeos para no perder financiación.

En cuanto al Perte 'Digitaguabur', Juan Manuel Manso ha precisado que "se encuentra ya al 95,74 por ciento" de ejecución, con el horizonte fijado en el 1 de junio; mientras que el Perte +Wibur debe estar justificado antes del 30 de junio sin posibilidad de prórroga y cuenta ya con un 22 por ciento ejecutado en apenas tres meses.

"Para evitar riesgos" con los fondos de la UE, Manso ha apuntado que la sociedad ha contratado obras por valor de 6,7 millones de euros, por encima del margen superior a los cinco millones exigidos por el Ministerio.

Entre las actuaciones más destacadas de este paquete europeo figura la instalación de turbinas de generación eléctrica en el Arlanzón, con una inversión de 800.000 euros. Este sistema, sumado a las placas solares ya instaladas, pretende convertir a la estación potabilizadora de Burgos en la primera de España capaz de autoabastecerse casi al cien por cien.

Otro de los ejes de la reunión del lunes pasado ha sido la aprobación de la tasa de reposición de personal. Con ocho jubilaciones previstas para este año, la sociedad pública aprovechará el margen legal del 120 por ciento para convocar diez nuevas plazas.