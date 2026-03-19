Agustín Ramírez, Álvaro Pombo y Enrique Alonso, mondongueros de honor de la Matanza de Villada (Palencia)

Presentación de la Feria de la Matanza de Villada en la Diputación de Palencia. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Agustín Ramírez, el escritor Álvaro Pombo, y el empresario Enrique Alonso serán los mondongueros de honor de la Matanza de Villada (Palencia), que se celebra este fin de semana.

Ramírez, Pombo y Alonso recibirán el blusón de Mondonguero de Honor en uno de los actos centrales de la celebración de esta Feria de la Matanza, heredera de la antigua Feria Vieja que se celebraba en la localidad.

Se trata de una de las citas gastronómicas y culturales más populares de la provincia, con un programa de actividades que aúna tradición y nuevas propuestas, tal y como han explicado desde el Ayuntamiento de Villada, a la vez que han adelantado que esperan recibir más de 3.000 visitantes durante el fin de semana.

El programa de la Feria comenzará el sábado por la mañana con la proclamación de los Mondongueros de Honor, una iniciativa con la que se pretende reconocer la trayectoria de personajes relevantes relacionadas con la cultura, la empresa y el territorio.

En esta ocasión, los homenajeados son el cantante del grupo 'Los Diablos', Agustín Ramírez; el escritor Álvaro Pombo, vinculado familiarmente al municipio; y el empresario Enrique Alonso, reconocido por su labor en el ámbito sanitario y por su implicación social y el empresario.

El acto de inauguración y la posterior Procesión del Cerdo abrirá un programa en el que se sucederán los pasacalles, degustaciones, talleres, concursos infantiles, juegos, teatro y una exposición dedicada al empresario Carlos Casado, todo ello entre las faenas propias de la matanza.

ACTUACIONES

En el apartado musical destaca la actuación del grupo cántabro Casapalma, que presenta su nuevo trabajo 'Jotas', en el que fusionan música tradicional y electrónica y que subirá al escenario el sábado a las 19.30 horas.

Por la noche, a las 22.00 horas, uno de los mondongueros de este año, Agustín Ramírez, ofrecerá un repaso a algunos de los éxitos de su trayectoria musical.

El domingo está programada la actuación de la cantante vallisoletana Vanesa Muela, una de las voces más reconocidas del folklore de Castilla y León, a partir de las 18.45.

Otra de las novedades musicales de la Feria será el estreno a cargo de la banda de música Alonso de Villada del Pasodoble de la Feria de la Vieja, creado por su director.