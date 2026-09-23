Airef rechaza "el abuso" de la prórroga presupuestaria y avisa de que una nueva no contestaría al fin de fondos europeos

Silvia G. Rojo (i) e Inés Olóndriz, durante el Foro Económico. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha alertado del "abuso" que supone las prórrogas presupuestarias para advertir de que una nueva por parte del Gobierno central para 2027 no atendería al contexto actual al finalizar los fondos programados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante su intervención en el Foro Económico de El Norte de Castilla, que se ha celebrado esta mañana en Valladolid, la responsable del órgano fiscalizador ha insistido en que unas nuevas cuentas para el próximo ejercicio "después de varios años" sin ellos supondría una "mejora importante" en cuanto a la "planificación, transparencia y rendición de cuentas".

"Pero sobre todo debe servir para entender que los presupuestos ya no pueden concebirse únicamente como un ejercicio de un año, sino que, y eso nos lo dice bien el masco fiscal europeo, la planificación plurianual tiene que ponerse en el centro de la política fiscal. Por lo tanto, las decisiones que se adopten en el 2027 para el 2027, en los presupuestos, sean el presupuesto de la Administración central o de cualquier otra Administración, tienen que ser coherentes con los compromisos que adquirimos en el medio plazo", ha argumentado.

Aunque no ha entrado a valorar si las cuentas generales contarán o no con los apoyos necesarios para que el Ejecutivo central las saque adelante, para Inés Olóndriz sería "deseable" que se presenten "en tiempo y forma". "Incluso más deseable es que ese presupuesto tenga esa visión de medio plazo que permita entender cuáles son las presiones y cuáles son las máximas fiscales que tenemos porque no hay que olvidar que estamos en un nivel de deuda que aunque vaya disminuyendo levemente sigue siendo un nivel de deuda elevado", ha abundado.

Desde la Airef insisten en que el presupuesto es un "instrumento esencial" para cualquier administración pública y aunque, la normativa, permite su prórroga, no "se puede abusar" de ella, al advertir de que este proyecto "puede servir para el año siguiente, pero no para cuatro años".

"¿Y por qué no te puede servir para cuatro años? Principalmente, porque las necesidades y el contexto pueden no ser el mismo. Sin unos presupuestos no tienes claro cuál es el plan económico y fiscal que tiene un Gobierno. Además tiene que tener un encaje con la planificación a medio plazo, algo que deja bien claro la directiva aprobada por la Unión Europea", ha continuado.

En este contexto, la presidenta de la Airef considera que es necesario saber cuáles son las prioridades y que si no hay presupuesto se resuelven "problemas según llegan" y eso "no es una buena práctica" en un contexto geopolítico con tantas "presiones".

De ahí que haya invitado al Ejecutivo central a presentarlos, "se aprueben o no", porque el hecho de hacerlo indica las "prioridades" en materia económica y fiscal para ese ejercicio. "Luego ya sabemos que la negociación de los presupuestos te cambiará un poco algunas facilidades de gasto, pero lo fundamental ya lo tienes ahí", ha afirmado.

Olóndriz, además, ha destacado la importancia del próximo ejercicio, el del 27, marco en el que finalizan los fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Las últimas cuentas aprobadas, ha recordado, fueron en 2023 y tenían presupuestados parte de esos recursos, de ahí que una nueva prórroga abordaría un "contexto que es totalmente distinto", por lo que ha reiterado que sería "esencia y deseable su presentación en tiempo y forma".

Durante su intervención en el foro económico también ha incidido en que, aunque España mantiene un crecimiento "sólido" y una situación fiscal positiva a corto plazo, hay "presiones" relevantes que afectarán al "medio y largo plazo" en ambos ámbitos. En concreto, ha apuntado que cuestiones asociadas a la productividad, el menor margen para el cumplimiento de los compromisos fiscales, el fuerte crecimiento del gasto neto de medidas de ingresos y el elevado nivel de deuda, amenazan el actual escenario si, además, se tiene en cuenta, un contexto de condiciones de financiación "menos favorables".

Además ha hecho un alegato por los instrumentos de evaluación. En este punto ha puesto a Castilla y León como "buen ejemplo" de esta apuesta desde 2020 con varios encargos a Airef, uno de ellos sobre "la propia institucionalización de la evaluación dentro de la comunidad autónoma".

"Yo entiendo que las administraciones públicas no están preparadas en muchos casos para pasar el foco, no quitar el foco de lo que hacen actualmente, porque ese foco tiene que estar. Pero sí que la actividad se ha centrado mucho siempre en el control de la legalidad, en el cumplimiento del presupuesto y no se ha preparado la información para luego poder evaluar si las políticas públicas son eficientes o no", ha finalizado.