La Alberca (Salamanca) estrena su nuevo espacio para 20 autocaravanas con acceso automático y reserva 'on line'

SALAMANCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Alberca (Salamanca) ha inaugurado oficialmente la renovación de su área de autocaravanas, una intervención que transforma un espacio de estacionamiento ya existente en una infraestructura "moderna y completamente equipada, adaptada a las nuevas formas de viajar en autocaravana", que cuenta con espacio para 20 vehículos y tiene acceso automático y reserva 'on line', entre otras novedades.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias , la Subdelegada del Gobierno, Rosa López y el alcalde del municipio, Miguel Angel Luengo entre otras autoridades, además de responsables la empresa TripStop, responsable de la implantación del sistema digital de gestión y acceso.

"El nuevo espacio responde al crecimiento sostenido del turismo en autocaravana y a la apuesta del municipio por un modelo más sostenible, desestacionalizado y tecnológicamente avanzado", señalan desde la empresa a través de un comunicado.

Con capacidad para 20 vehículos, el área cuenta con acceso automático mediante lectura de matrículas, sistema de pago y reserva online a través de la plataforma TripStop, y puntos eléctricos inteligentes que se activan únicamente cuando el usuario contrata el servicio.

Además, dispone de una estación eco-sanitaria para el vaciado de aguas residuales y la carga de agua potable, un sistema de videovigilancia activo las 24 horas, cierre perimetral para garantizar la seguridad de los usuarios y un punto de información turística digital accesible mediante un panel con código QR, que ofrece recomendaciones sobre gastronomía, eventos y comercio local.

Todo el sistema está preparado para operar en varios idiomas, lo que facilita el uso por parte de viajeros internacionales y mejora la experiencia del usuario, independientemente de su procedencia.

Este proyecto ha costado 78.000 euros y se ha ejecutado a través de a la financiación del Gobierno de España y de la Diputación de Salamanca, dentro del plan Estratégico de Sostenibilidad Turística para la Sierra de Francia, con el que se pretende dinamizar la economía de toda la comarca, durante todo el año.