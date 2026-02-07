El alcalde de León entrega el bastón de mando a la Águeda Mayor en la celebración de Santa Águeda

José Antonio Diez y Natividad Albarado en la entrega del bastón de mando en la celebración de Santa Águeda en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León. - AYTO LEÓN

LEÓN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha entregado el bastón de mando a la Águeda Mayor en la celebración de Santa Águeda, un acto celebrado en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento donde se ha cedido simbólicamente el mando municipal a Natividad Albarado durante la ceremonia de Las Águedas que conmemora esta festividad tradicional.

Las mujeres han vuelto a asumir de forma simbólica el mando municipal en este acto organizado por la Asociación Cultural Águedas de León, en el que también ha tenido un papel destacado la Águeda de Honor, reconocimiento que este año ha correspondido a María Quindós Nistal, directora de la ONCE en León.

En la ceremonia ha participado una amplia representación de la Corporación Municipal, así como representantes de otras administraciones, que han acompañado a las integrantes de la asociación en una cita marcada por la tradición y el simbolismo institucional.

El alcalde, José Antonio Diez, ha dado la bienvenida a las Águedas a la sede municipal, que según ha señalado "se envuelve de tradición, fortaleza, determinación y poder femenino", y ha reconocido a la Asociación Cultural Águedas de León como "guardianas de una fiesta que cada mes de febrero recuerda la necesidad de que las mujeres tengan su voz ante todo y ante todos".

Durante su intervención, el regidor ha afirmado que, pese a los avances alcanzados a lo largo de los siglos, la igualdad entre hombres y mujeres "todavía no constituye una realidad plena", al manifestar que "queda un camino demasiado largo para que mujeres y hombres tengan el mismo punto de partida, los mismos derechos y obligaciones y la misma relevancia en las sociedades de todo el mundo".

Diez ha señalado que la situación de la mujer ha cambiado de forma "significativa" en los últimos años y que su participación social recibe un mayor reconocimiento, aunque ha subrayado que "todavía quedan barreras por derribar", en referencia a las desigualdades persistentes.

En este día dedicado al reconocimiento de las mujeres que mantienen viva la tradición, el alcalde ha expresado su satisfacción por ceder un año más el bastón de mando a la Águeda Mayor, a quien ha definido como una mujer "que representa el poder femenino y que hace visible el papel de la mujer en la sociedad y en la familia".

Por su parte, la Águeda Mayor, Natividad Albarado, ha manifestado que recoge el bastón de mando "con respeto y una sonrisa", al tiempo que ha reconocido "el empeño del alcalde para que León tenga una voz propia" y ha puesto en valor el papel de la mujer en la celebración de Santa Águeda al afirmar que "sin mujeres no hay casa, sin cuidadoras no hay barrio y sin danzantes no hay fiesta".