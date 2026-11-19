El alcalde de León, José Antonio Diez, en los actos conmemorativos del Día Mudial de la Infancia. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha incidido este jueves en la importancia de la protección y seguridad de los menores para el Ayuntamiento, como administración más próxima y cercana al ciudadano, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Infancia.

"La ciudad de León es una ciudad que ha mirado a la infancia ya desde hace más de una década", ha subrayado, para añadir que la protección y seguridad de los menores es algo que las administraciones se toman "muy en serio", especialmente el Consistorio leonés.

En este sentido, ha recordado diferentes medidas adoptadas por parte del Ayuntamiento como la unidad especializada en menores, familia y juventud de la Policía Local de León (Paidós) creada en 2008 como un grupo pionero en España dedicado a la protección, vigilancia y prevención vinculada a menores de edad. A ello se suman otras acciones centradas en este sector de la población desde las esferas cultural y de ocio.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Centro Cívico León Oeste-Crucero, donde ha participado en los actos para conmemorar el Día Mundial de la Infancia. Ante la petición de los menores asistentes de contar con más espacios de juego infantiles en la ciudad, el alcalde ha recordado la inversión de más de un millón de euros destinada a mejorar estas áreas en el municipio, que han permitido la creación de nuevos parques y zonas lúdicas.

También se ha referido a la nueva área de juegos infantiles que el Consistorio lleva a cabo actualmente en el barrio de La Lastra y la proyectada en la calle La Rúa, con un nuevo espacio peatonal que también contará con una zona verde pensada para los más pequeños.