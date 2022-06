El alcalde de León reclama el cambio de nombre de la Comisión Regional de Función Pública por Comisión Autonómica

LEÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reclamado el cambio de nombre de la recién constituida Comisión Regional de la Función Pública "para su adecuación a la realidad de la comunidad, a la historia y al cumplimiento del Estatuto de Autonomía y los acuerdos de las propias Cortes de Castilla y León".

Diez ha explicado que esta denominación "no solo es incorrecta, sino que es una falta de respeto a la Región Leonesa". En este sentido, ha puesto de manifiesto a la propia Dirección General de la Función Pública cuando la pasada semana se comunicó la constitución, pero "ni en ese momento ni a posteriori se ha producido la corrección pedida".

Así, por carta dirigida a la Dirección General, ha indicado que las convocatorias y denominaciones debían corregirse para "adecuarlas al Estatuto de Autonomía y a la realidad de esta Comunidad Autónoma".

El regidor ha detallado que como bien se sabe, el Preámbulo del texto legal indica que la Comunidad Autónoma de Castilla y León "surge de la moderna unión de los territorios históricos que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla, lo que, implícitamente, reconoce la existencia de dos regiones en ella".

Además, ha remarcado en su misiva que por si no fuera suficiente, en marzo del pasado año las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad una Proposición no de Ley para en la Comisión de Presidencia "instar a la Junta para que en los futuros planes y programas promovidos se adapten a la realidad estatutaria e identitaria de la Comunidad y no se incluya la denominación de 'regional', sino de 'autonómica'".

Por último, entiende que la Junta de Castilla y León "debería corregir toda su actitud y ser la principal garante del reconocimiento histórico y legal de la Región Leonesa y de la biregionalidad de la comunidad".