El alcalde de Salamanca destaca las políticas municipales que "favorecen" la inserción laboral de la mujer

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la presidenta de la Asociación de Empresarias de Salamanca (Aesal), Elena Borrego (segunda por la derecha) y la concejala de Familia e Igualdad, Myriam Rodríguez (tercera por la derecha). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado las políticas municipales que "favorecen" la inserción laboral de la mujer y ha incidido en el modelo productivo de Salamanca, que "enlaza talento, emprendimiento e innovación para generar riqueza y oportunidades de empleo".

Carbayo se ha expresado así en una reunión en la Torre de los Anaya con medio centenar de mujeres de la Asociación de Empresarias de Salamanca (Aesal), a la que ha felicitado por los 25 años de andadura y a la que ha reconocido "su labor y su contribución al desarrollo socioeconómico de nuestra capital y provincia".

En este marco, el primer edil ha recordado los datos del paro del mes de octubre, que reflejan que hay 538 personas desempleadas menos en la ciudad que hace un año y las cifras de movilidad interprovincial de trabajadores, con 2.450 trabajadores más en lo que va de año 2025.

"Significa que seguimos trabajando por aportar a esta ciudad un modelo productivo que complemente el modelo de éxito al que tanto han contribuido las empresarias salmantinas", ha señalado el alcalde de la ciudad, que ha apuntado al turismo, la hostelería, el comercio y los servicios tan característicos de la ciudad que se están ampliando con los desarrollos logísticos y tecnológicos en los que quieren que las empresarias participen "y, si es posible, pues tengan una posición de liderazgo".

Carbayo ha compartido las medidas que desde el Ayuntamiento se han establecido para favorecer el empleo de los empresarios autónomos, tanto las bonificaciones para el establecimiento de nuevos negocios o su ampliación, la dinamización del comercio, o las facilidades para la contratación de avales a través del convenio con Iberaval.

COLABORACIÓN

Por su parte, la presidenta de Aesal, Elena Borrego, ha subrayado la necesidad de que "las instituciones y, en este caso, el empresariado y las asociaciones empresariales, caminen de la mano".

"Tenemos muy buenas cifras, estamos trabajando mucho, tenemos muchísima actividad empresarial y la economía se está moviendo", ha señalado la presidenta de Aesal, quien ha señalado que, a pesar de ello, la gran dificultad a la que se enfrentan es la falta de mano de obra porque están escasos de ciertos profesionales como conductores de camiones, profesionales de la fontanería o electricistas, entre otros.

"En definitiva, hay un gran déficit de todos esos perfiles de la Formación Profesional porque hemos estado durante muchos años potenciando otro tipo de formaciones y ahora, desde cualquier gremio profesional se está viendo con bastantes dificultades la incorporación de profesionales", ha lamentado.

Por otro lado, Borrego ha hecho también hincapié en que se trabaje en la mejora de las infraestructuras "porque una ciudad comunicada es una ciudad rica, es una ciudad que genera riqueza, que genera empleo, que genera empresa y eso es súper importante".