El alcalde de Salamanca insiste en la importancia de que las medidas "se cumplan a rajatabla"

SALAMANCA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha insistido este viernes en la importancia de que las medidas de las autoridades sanitarias "se cumplan a rajatabla" para tratar de paliar la propagación y los efectos de la COVID-19.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación para presentar el plan municipal de reactivación económica y protección social, donde García Carbayo ha evitado hacer declaraciones sobre las palabras del concejal de Turismo, Fernando Castaño, quien 24 horas antes había abogado por "desterrar del lenguaje político la idea de que el confinamiento salva vidas" porque esa afirmación "lleva a engaño".

El regidor salmantino ha insistido en no mostrar opinión alguna sobre estas palabras del responsable municipal del área de Turismo para "no alimentar polémicas", no obstante ha querido ahondar en la importancia de tener "mucho cuidado" en las acciones diarias y cumplir normas como el uso de mascarillas o el distanciamiento social.

Asimismo, además de "seguir colaborando con la Junta de Castilla y León" en las iniciativas que lleve a cabo contra el coronavirus, García Carbayo ha destacado otras acciones que también lleva a cabo el consistorio directamente en las calles de la ciudad, como las de desinfección de las vías públicas o de distintos centros y equipamientos.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de celebrar las fiestas de septiembre, a las que también se refirió el edil Fernando Castaño, el alcalde ha incidido en el interés de apoyar la cultura y, sobre ello, ha dicho que el consistorio es "absolutamente flexible" para "mantener en la medida de los posible la programación" cultural de los próximos meses, por ejemplo a través de actividades que estos días se están llevando a cabo por internet.

Antes de esas Ferias y Fiestas de finales del verano, Salamanca tendrá en torno al 12 de junio la festividad de San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad, sobre la que ha dicho que "algo va a haber, seguro" aunque, por el momento, desconoce si algo será presencial o todo a través de internet.