El alcalde de Salamanca resalta la "tarea noble y profundamente social" que realizan los inspectores de Hacienda

Carbayo resalta la "tarea noble y profundamente social" de los inspectores de Hacienda que celebran su congreso nacional en Salamanca

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha resaltado la "tarea noble y profundamente social" de los inspectores de Hacienda del Estado que estos días celebran en el Palacio de Congresos de la capital salmantina su XXXV congreso nacional.

El primer edil ha señalado que el trabajo de estos profesionales sostiene la sanidad, la educación y la protección de los más vulnerables, y ha subrayado su "profesionalidad, independencia, técnica y vigilancia".

Carbayo ha abierto el acto de inauguración del congreso, que reúne a más de 650 de estos profesionales, y ha dado la bienvenida a los participantes a Salamanca, una ciudad "de consensos, de acuerdos y de trabajo en equipo" como ha asegurado, y ha repasado algunos de los grandes proyectos que están en marcha en la ciudad, especialmente los vinculados a los desarrollos tecnológico y logístico.

Además, ha destacado que en 2026 "cumpliremos doce años consecutivos congelando los impuestos". En el acto de inauguración también han participado la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán; el delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla y León, César Pintado, y el jefe de estudios del Instituto de Estudios Fiscales, Antoinette Musilek.

Durante su intervención, el alcalde de Salamanca también ha destacado la incorporación de los nuevos equipos de inspectores de Hacienda en los últimos años y ha compartido su "alarma y preocupación" con los modelos de financiación singular que se han planteado.

"Lejos de reforzar la equidad y la eficacia, fragmentan la Agencia Tributaria, rompen la caja y la base de datos únicas, dificultan la coordinación y, en definitiva, abren espacios al fraude que terminarían pagando las familias y las empresas de toda España", ha recalcado Carbayo.

En este sentido, el regidor ha mostrado su apoyo a los asistentes para reclamar un sistema de financiación "justo y sostenible que no privilegie a unos a costa de otros y que preserve la fortaleza de la administración tributaria".

Durante el congreso se celebrarán mesas redondas y ponencias con expertos del ámbito fiscal, académico y administrativo, además de abordarse temas como el sistema tributario en el marco constitucional; la fiscalidad y la seguridad jurídica; y la colaboración entre administraciones tributarias.