El alcalde de Soria participa en China en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

SORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria y secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, participa desde el miércoles 15 y hasta el sábado 18 de octubre en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que se celebrará en Xi'an (República Popular China).

El Consejo se celebra con motivo del décimo aniversario del evento internacional 'Puente para las Ciudades' de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

Carlos Martínez, en calidad de Enviado Especial de la Presidencia de CGLU y junto a la delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), incidirá en que la voz de los gobiernos locales debe tener un papel protagonista en los foros internacionales, así como la gobernanza multi-esacala.

El alcalde de Soria y enviado de la Agenda Urbana ha recordado que "la celebración en Xi'an coincide con el décimo aniversario de la adopción de la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), de Quito. "Este marco global marcó un hito en la gobernanza urbana al situar a las ciudades y los gobiernos locales en el centro de las políticas de desarrollo sostenible", ha apuntado el regidor.

AGENDA FEMINISTA

Por otro lado, ha insistido en otra efeméride que se debe retomar para seguir poniendo en el centro del debate la agenda feminista y es el 30 aniversario de la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing. "La igualdad entre hombres y mujeres debe seguir siendo una prioridad y es uno de los aspectos que también vamos a poner dentro del tablero político en esta cumbre internacional", ha explicado Martínez.

El alcalde de Soria ha recalcado que los gobiernos locales "no pueden ser ajenos al contexto geopolítico porque todas las decisiones de unos y otros tienen incidencia directa en la vida e las personas". "Este tipo de citas también nos debe servir para comenzar a hablar de la reconstrucción de Gaza una vez que se ha celebrado la Cumbre de Paz de Egipto", ha manifestado.

En la asamblea de 2024, en La Haya, Carlos Martínez subrayó la necesidad de que las redes de gobiernos locales refuercen su papel como actores políticos globales en defensa de la paz, los derechos humanos y la democracia.

El primer edil soriano hizo un llamamiento a la solidaridad, que sigue vigente, con los pueblos que sufren conflictos, citando expresamente a Palestina y Ucrania, entre otros. Junto a todos estos temas, la cita global, que reunirá a líderes locales y regionales, representantes de organismos internacionales, redes urbanas y socios estratégicos, dará forma a la visión compartida de un futuro urbano sostenible, inclusivo y resiliente.

Bajo el lema 'Dando forma a ciudades sostenibles con tecnología e innovación', el encuentro abordará el papel de la innovación, la digitalización y la cooperación internacional en la transformación urbana y la lucha contra el cambio climático.

SORIA COMOR REFERENTE

Carlos Martínez destacará el papel de Soria como ciudad comprometida con la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconocida por su liderazgo en políticas de igualdad, sostenibilidad y cohesión territorial.

Durante su intervención en el Consejo Mundial, el alcalde soriano compartirá la experiencia de Soria en la aplicación local de la Agenda 2030, y abordará proyectos pioneros en materia de igualdad de género, transición ecológica, gestión del territorio rural y cooperación entre ciudades pequeñas y medianas.

Martínez también apuntará la importancia de impulsar la innovación social y tecnológica desde los municipios, como motor de oportunidades frente al reto demográfico y la despoblación, uno de los temas que más interés despierta entre los gobiernos locales europeos y latinoamericanos miembros de CGLU.

La participación de Soria en este foro refuerza su presencia en la red internacional de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, organización que agrupa a más de 240.000 gobiernos locales y regionales de todo el mundo y que actúa como voz política global de las ciudades ante Naciones Unidas.

El viaje del alcalde a China permitirá también, gracias a esos encuentros paralelos con los líderes locales de la zona, explorar nuevas vías de cooperación en materia de innovación, sostenibilidad y turismo cultural entre Soria y Xi'an, así como con otras ciudades asiáticas comprometidas con el desarrollo verde.

La ciudad china será sede de exposiciones, intercambios empresariales y foros de cooperación urbana, que se celebrarán de forma paralela al Consejo Mundial de CGLU.