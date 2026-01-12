El alcalde de Valladolid felicita a la Policía Municipal por sus 200 años: "¡Larga vida a la Policía Municipal!"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, saluda a agentes de la Policía Municipal en presencia de la superintendente de la Policía Municipal, Julia González Calleja. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha publicado un bando para felicitar a la Policía Municipal, de la que se celebra el 200 aniversario este lunes 12 de enero y, por ello, exhorta a los ciudadanos a unirse a esta celebración.

El regidor vallisoletano define a la Policía Municipal como uno de los "grandes orgullos" de la ciudad, ya que considera que hacen "gala de un brillante desempeño del servicio público y la atención a la ciudadanía, con una altísima consideración vecinal".

El cuerpo es, en opinión de Carnero, "garante de la seguridad, el orden y la buena convivencia en nuestra ciudad" y ha alcanzado en su trayectoria "las más altas cotas de excelencia y calidad en su servicio", gracias al "esfuerzo realizado por sus responsables, sus mandos intermedios y por toda la plantilla de agentes".

Además, todo ello con "proximidad y cercanía a los ciudadanos" y reconocido y premiado "en multitud de ocasiones". "No en vano va a lucir la Medalla de Oro de Valladolid", ha subrayado el alcalde vallisoletano.

Por todo ello y con motivo del bicentenario de su "concepción", el alcalde muestra su agradecimiento y "orgullo" por poder contar con la Policía Municipal de Valladolid y anima a la ciudadanía a que se una "en esta sentida felicitación". "¡Larga vida a la Policía Municipal de Valladolid!", enfatiza.

Por su parte, la superintendente del cuerpo, Julia González Calleja, ha recalcado en una carta que "200 años no se improvisan", sino que "se construyen cada día, al servicio de Valladolid", con un cuerpo que ha trabajado de manera "constante" "por la seguridad, el orden y la convivencia de los vallisoletanos".

Con motivo de esta conmemoración, la superintendente expresa su agradecimiento a toda la plantilla, "tanto a quienes prestan servicio en la actualidad como a quienes lo hicieron en el pasado", por su "profesionalidad, entrega y vocación de servicio público a lo largo de estos 200 años de historia".

González Calleja extiende el agradecimiento a las instituciones, en especial al Ayuntamiento de Valladolid, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y entidades colaboradoras, "cuya cooperación diaria resulta esencial para ofrecer un servicio eficaz y cercano a la ciudadanía".

Asimismo, la Policía Municipal de Valladolid también quiere reconocer "la labor de los medios de comunicación, por su papel fundamental a la hora de informar, difundir y acercar el trabajo policial a la sociedad, contribuyendo a fortalecer la confianza ciudadana".

La superintendente ha subrayado que 200 años después de su creación la Policía Municipal de Valladolid "mira al futuro sin olvidar su pasado, manteniendo intactos los valores que la han definido desde sus orígenes: servicio, cercanía, disciplina y compromiso con la ciudad".

EFEMÉRIDE

En el bando, el alcalde vallisoletano recuerda "hace 200 años, cuando el niño José Zorrilla jugaba en las inmediaciones de la plaza de San Pablo y el corregidor Pedro Domínguez presidía las reuniones del Ayuntamiento, se creó en nuestra ciudad la 'Partida de Capa', precedente del actual cuerpo de Policía Municipal, el 12 de enero de 1826".

"Se estaba poniendo en marcha un recurso municipal que iba a resultar esencial para la seguridad y la convivencia ciudadana", ha subrayado.

La 'Partida de Capa' dio paso al "Cuerpo de Celadores de Policía" (1835) y, años después, a la 'Guardia Municipal' (1848) primero y a la 'Guardia Municipal a Caballo' (1866) más tarde.

En tiempos separada y en tiempos unificada con el 'Cuerpo de Serenos', la 'Guardia Municipal' fue objeto de organización y jerarquización interna, prestando un servicio encomiable a la sociedad vallisoletana. A comienzos del siglo XX, el Cuerpo fue modernizándose al ritmo impuesto por la expansión y el crecimiento de la actividad económica y comercial en la ciudad.

En 1915 pasó a denominarse 'Cuerpo de Policía Urbana' y en los años 30 del siglo XX, ya como 'Sección de Agentes de Circulación', pasó a dar cobertura al tráfico rodado, que había aumentado en esas décadas.

El término 'Policía Municipal' se consignó por primera vez, oficialmente, en 1952. En 1971, el Cuerpo incorporó mujeres a sus filas y ya en la etapa democrática, 1986, ganó la condición de 'Cuerpo de Policía Local'. Los 90 del siglo pasado supusieron la aparición de la 'Policía de Barrio' y la entrada en el siglo XXI "la acercó a las demandas de la sociedad vallisoletana: prevención y atención de la violencia de género, prevención de adicciones en escolares, gestión segura y satisfactoria de eventos públicos, actuación ante situaciones de emergencia o catástrofe, entre otros aspectos".