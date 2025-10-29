El alcalde de Valladolid recuerda a las víctimas de la dana y a los voluntarios, servicios y ciudadanos que ayudaron

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación del IV Plan de Infancia y Adolescencia de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado el recuerdo y sentimiento de la ciudad a las víctimas de la dana de hace un año así como a los voluntarios, servicios y ciudadanos que ayudaron por el trabajo solidario que realizaron.

En concreto, Jesús Julio Carnero ha agradecido a la Policía Municipal de Valladolid, a los Bomberos, a Aquavall y al resto de servicios municipales, "muy especialmente a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid", el trabajo solidario que realizaron hace un año cuando se produjo la dana.

Además, ha expresado el reconocimiento a todos los voluntarios, a todos los servicios municipales y a todos los que intervinieron así como la "memoria" y el sentimiento "más íntimo" a todos los valencianos.