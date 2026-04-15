Alcalde de Villalar pide al nuevo presidente de las Cortes recuperar el espíritu de la Fundación Castilla y León

1078088.1.260.149.20260415125441 Luis Alonso, alcalde de Villalar. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villalar de los Comuneros (Valladolid), Luis Alonso Laguna, ha pedido al nuevo presidente de las Cortes, el 'popular' Francisco Vázquez, recuperar el espíritu de la Fundación Castilla y León al tiempo que ha avanzado que volverá a participar en las reuniones del patronato.

"Él --en referencia a Francisco Vázquez-- sabe perfectamente de qué va y por qué se creó esta Fundación. Se creó, aunque luego ha derivado en muchas cosas, para que el Ayuntamiento no tuviera que hacer ese esfuerzo porque no tenemos medios humanos ni materiales para poder acometer la fiesta. Él lo sabe perfectamente lo que hay y yo le pediría, si tengo, que retomáramos aquella iniciativa y aquellos fines que tenía esa institución", ha argumentado durante la presentación del dispositivo que se desplegará con motivo de El Día de Castilla y León en la localidad vallisoletana.

Al hilo de estas palabras, ha insistido en que la Fundación nació para "velar por los símbolos y las tradiciones de Castilla y León a través de la figura de Villalar", ha continuado para mostrar su deseo de recuperar este espíritu.

Por último, ha avanzado que retomará su presencia en la reunión del patronato de la Fundación después de renunciar a ir cuando ésta estaba en manos de Vox por los "berrinches" que se llevaba cuando asistía.