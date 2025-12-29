Alcaldesa de Burgos entiende "en clave electoral" el rechazo de Vox al presupuesto y lamenta el "no por el no" de PSOE

La alcaldesa de Burgos en una foto de archivo. - AYTO BURGOS

BURGOS 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, considera "en clave electoral" el voto de Vox en contra del proyecto de presupuestos para 2026 además de que ha lamentado que en las reuniones previas que se han mantenido tanto con los de la formación de Abascal como con el PSOE se haya encontrado "el no por el no".

Ayala, al término de la sesión plenaria que se ha celebrado este lunes en la que los votos en contra de Vox y PSOE han impedido aprobar las cuentas para 2026, ha aseverado que el proyecto presentado por el equipo de Gobierno es "generoso" y "conllevaba la posibilidad de que efectivamente cualquiera pudiera sumarse, tanto del Partido Socialista como de Vox".

Asimismo, la alcaldesa ha indicado que les ha "sorprendido" las peticiones de Vox en Burgos, peticiones "que no ha hecho en otras ciudades", y ha apuntado que los burgaleses esperaban, "al menos, que entre PP y Vox" se llegase a un acuerdo porque, en palabras de Ayala, "era un pacto generoso en el que como se ofrecía, de alguna forma, compartir esos éxitos de ejecución".

"Insisto, pongo el acento en que en otras ciudades se han pedido cosas totalmente diferentes, lo cual deja muy claro que aquí en lo que se está es enclave electoral", ha afirmado Ayala, quien se ha referido al caso de Zaragoza, donde Vox "se ha descolgado de los presupuestos inopinadamente" porque se celebrarán elecciones en febrero.

En Castilla y León serán en marzo, por lo que Cristina Ayala ha lamentado que Vox "ponga por delante el interés electoral al interés ciudadano" porque, según ha reiterado, es un presupuesto "que mantienes los impuestos, que contiene todos los proyectos importantes de ciudad, con inversiones históricas y con la transformación de ProBurgos".

Igualmente, la alcaldesa de Burgos ha rechazado las declaraciones del portavoz de Vox de falta de acercamiento y ha recordado que ya en septiembre se mantuvo una reunión con esta formación y con el PSOE para informarles "del grueso de la inversión" prevista en el proyecto de presupuestos, pero ambas formaciones que no negociarían hasta que las cuestas fueran "completas", lo que tuvo lugar en noviembre.

"Cuando hemos terminado el presupuesto es cuando hemos negociado y cuando hemos tenido sendas reuniones con el PSOE y con Vox", ha rememorado Ayala, quien ha apuntado que se encontraron "el no por el no, el portazo" de ambas formaciones".

"Esto es una cuestión de querer y de tener voluntad política o de no tenerla. En este caso, claramente, no había voluntad política para pactar los presupuestos, porque vienen unas elecciones", ha aseverado la alcaldesa de Burgos, que se tendrá que someter a una cuestión de confianza el próximo 8 de enero.