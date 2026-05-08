Alcaldesa de Palencia anima a los jóvenes a "seguir potenciando la cultura europea"

Alumnos palentinos e italianos celebran el Día de Europa en Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha animado a los jóvenes a seguir potenciando la cultura europea al tiempo que ha asegurado que "España necesita mucho de la Unión Europea y la Unión Europea necesita mucho de España".

Así lo ha aseverado Andrés durante la celebración del Día de Europa en la capital palentina, donde los alumnos del IES Virgen de la Calle, junto con estudiantes italianos que se encuentran de intercambio, han izado una gran bandera de Europa en la Plaza Mayor para conmemorar esta fecha.

Miriam Andrés, que ha destacado que es un orgullo para Palencia que haya una escuela embajadora del Parlamento Europeo, ha recordado los 40 años de España dentro de la Unión Europea, que nació con unos "estándares de libertad, justicia y democracia para que no se volvieran a repetir los desastres de la Guerra Mundial".

"Nunca podemos dar todo por conquistado, porque ahora mismo estamos sufriendo una guerra en Europa y la Unión Europea nació para eso, para no caer en los errores que nos llevaron a las guerras", ha subrayado la alcaldesa de Palencia.

Para finalizar, ha animado a los jóvenes a seguir participando en las convocatorias de Erasmus y Seguid y otros programas europeos. "Desde el Ayuntamiento, también participamos de ellos para transformar nuestros espacios públicos y nuestras ciudades", ha concluido. FOTO: Alumnos palentinos e italianos celebran el Día de Europa (Ayuntamiento de Palencia)