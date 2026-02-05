El alcohol fue "concausa" de la muerge de Sergio Delgado, pero no determinante, según el informe de autopsia

El acusado junto a su abogado durante un juicio en la Audiencia de Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los forenses que realizaron la autopsia al cadáver de Sergio Delgado han asegurado que El "estado de embriaguez" del vallisoletano Sergio Delgado, fallecido la madrugada del 24 de febrero de 2024 en Burgos tras recibir un puñetazo en pleno rostro, fue "una concausa" del fatal desenlace "pero no determinante", según revela el informe de autopsia expuesto este jueves por los foreneses en una nueva jornada del juicio con jurado celebrada en la Audiencia burgalesa.

Los facultativos también han apuntado que la estenosis o estrechamiento del 85 por ciento de la arteria coronaria de la víctima, tal y como se descubrió de manera casual, "tampoco tiene relación directa con la muerte".

El estado de embriaguez en el que se encontraba Sergio Delgado, con una tasa del 2,92 de alcohol en humor vitreo y 2,47 en sangre, supone una "tasa muy alta" que conlleva a una fase de "confusión", aunque los peritos han añadido que el grado de "tolerancia" que cada persona, basada en su físico y en la costumbre de ingerirlo, puede ser un elemento que puede causar este tipo de desenlaces.

Otro informe de parte, en este caso de la defensa, sin embargo, sí considera "relevante" que el consumo de alcohol sea "determinante" en la muerte, en cuanto a que una tasa de 2,92 en humor vitreo lo considera "cercano al coma", a lo que añade el hecho sorprendente de la referida estenosis de un 85 por ciento en la coronaria que irriga al corazón y que, como así sostiene la paricial, pudo "haber influido" también en el fallecimiento.

PARADA CARDIORRESPIRATORIA POR LESIÓN EN TRONCO ENCEFÁLICO

En cualquier caso, para los forenses médicos la causa de la muerte de Delgado es "el traumatismo facial y craneoencefálico" sufrido y la causa inmediata "la parada cardiorrespiratoria por lesión en tronco encefálico". De hecho, el informe de la autopsia revela signos de fractura de los huesos propios de la nariz, con una herida contusa en su ala izquierda, así como una segunda lesión en la cabeza, en lado derecho occipital, sin palpación de fractura.

La autopsia llevada a cabo en el Instituto Anatómico Forense de Burgos fue realizada en la misma mañana. Se enviaron al Instituto de Toxicología de Madrid el corazón y el cerebro para su estudio detallado que determinó "pequeñas lesiones y hemorragias" que no fueron mayores por la muerte "súbita".

Según la médico forense, el desencadenante de la muerte fue el "puñetazo" que provocó la caída "a plomo" de Sergio Delgado y el consiguiente golpe contra el suelo en la zona occipital de su cabeza, unido a la ingesta de alcohol. En el supuesto de que la víctima no hubiera ingerido alcohol, podría haber sobrevidido pero con alguna lesión axonal en sus neuronas.