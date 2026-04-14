Aldeamayor (Valladolid) une emprendimiento y solidaridad con el XXIII Mercado del Autónomo y II Marcha Contra el Cáncer

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, presenta junto al alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, el XXIII Mercado del Autónomo y Emprendedor y la II Marcha contra el Cancer de Aldeamayor - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín acogerá este sábado, 18 de abril, la II Marcha Contra el Cáncer y el XXIII Mercado del Autónomo y Emprendedor que contará con la participación de 36 puestos expositores y diversas propuestas lúdicas, en una jornada que unirá el impulso económico y el compromiso social y solidario con la organización de estas dos citas.

La programación, que busca superar la participación de años anteriores para recaudar fondos destinados íntegramente a la investigación oncológica, contará con 36 expositores de diversos sectores en la Plaza Mayor y culminará con la entrega de los premios al autónomo local y provincial, en un año "especialmente significativo" para la asociación de comerciantes.

Las actividades y la programación de estas dos citas se han presentado este martes en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Pimentel, en la que ha participado el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Valladolid, Artemio Domínguez, entre otros.

Precisamente, Migallón ha explicado que el Mercado del Autónomo es un evento organizado por el Ayuntamiento de la localidad junto a Ayeal y con la colaboración de otros colectivos locales como, por ejemplo, el Grupo de Danzas 'Aldea Maior' o Protección Civil.

Tras dos años en el que se incluyó en el programa del Privilegio de Villazgo, el evento vuelve a su formato original y se celebrará de manera independiente, ha detallado el diputado, quien ha señalado que como en ediciones anteriores, el eje fundamental de la jornada será el Homenaje al Autónomo, galardón que cada año otorga Aldeamayor en reconocimiento a autónomos cuya trayectoria haya sido especialmente relevante y significativa.

En esta ocasión el premio Local es para Olga Sanz, responsable de Librería Mayor, mientras que el Premio Regional es para MaxPetrol, red de estaciones de servicio, una de las cueles está ubicada en la localidad.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Por su parte, el alcalde del municipio ha destacado la "enorme acogida" que han tenido ambas iniciativas tanta en la localidad como en la provincia, al tiempo que ha subrayado el objetivo de aumentar la participación en ambas eventos respecto al año anterior para continuar con su aportación a una causa "tan noble" como es la lucha contra el cáncer.

"Ojalá se pudiera invertir mucho más en la investigación del cáncer ya que es invertir en vida y al final a todos nos toca de cerca esta enfermedad", ha expresado el primer edil.

Además de la feria, en la que cerca de una treintena de emprendedores de diferentes sectores mostrarán y venderán sus "variada oferta" de productos en la Plaza Mayor de la villa, esta jornada contará con un programa atractivo y variado que arrancará a las 09.30 horas de la mañana con la celebración de la II Marcha contra el Cáncer.

La salida será desde la Plaza Mayor en dirección a la urbanización Aldeamayor Golf hasta completar una distancia de 5 kilómetros. Las inscripciones, al precio de seis euros, se pueden realizar hasta el 17 del mes en la Casa de Cultura 'Adolfo Suárez' en horario de apertura.

También se puede realizar donaciones a través de un Dorsal 0 en ES46 3085 0103 54 2608828527 (concepto. Aldeamayor + nombre y apellidos + dni) o BIZUM 06101.

A las 11.00 horas está prevista la apertura de los puestos del mercado, ubicado en la Plaza Mayor, y desde esa misma hora y hasta las dos de la tarde, los niños pueden disfrutar de hinchables.

Entre 11.30 y las 13.30 horas se han programado juegos medievales en la pista El Bochinche, al lado de la Plaza Mayor, y a las 12.00 horas se simultaneará la actuación del Grupo de Danzas 'Aldea Maior' con la celebración de talleres artesanales de oficios.

A las 12.30, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se realizará el acto institucional de la jornada con el reconocimiento a los autónomos local y regional. Finalizado el mismo, tendrá lugar la inauguración oficial del mercado y seguidamente, a eso de las 13.30 horas, la actuación de la batucada Con - clave Percusión.

Ya por la tarde, entre 16.30 y 18.30 horas, continuarán los juegos medievales en la pista El Bochinche y entre las 17.00 y las 20.00 horas, los hinchables para los más pequeños.

El programa de esta vigésima edición se cerrará a las 19.00 horas con la actuación de Abrojo Folk en la Casa de Cultura 'Adolfo Suárez' en su gira 30 Aniversario. Las entradas se pueden adquirir al precio de 3 euros en la propia instalación.