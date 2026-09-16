Aldeamayor(Valladolid) reactiva la ampliación del Polígono El Brizo con 318.000 metros cuadradados y 19,5 MW de potencia

ALDEAMAYOR (VALLADOLID), 16 (EUROPA PRESS)

El Polígono Industrial El Brizo, situado en la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín, avanza en su consolidación de su polígono industrial con la activación del Sector SUD-14, con un total de 318.000 metros cuadrados de suelo industrial urbanizado y disponible para la implantación inmediata de proyectos empresariales.

Su ubicación "estratégica", a tan solo 12 kilómetros de Valladolid y con acceso directo a la Autovía A-601, principal corredor de conexión entre Valladolid y Madrid, convierte a El Brizo "en una localización privilegiada para empresas que buscan excelentes comunicaciones, disponibilidad de servicios y capacidad de crecimiento", tal y como ha asegurado el alcalde de la localidad, Roberto Martínez.

Entre sus principales "ventajas" destacan 19,5 MW de potencia eléctrica contratada y disponible, un factor clave para proyectos industriales de elevada demanda energética; proximidad a la Subestación Eléctrica de Boecillo y acceso a red de gas.

Según han indicado desde el Consistoria, el sector "está preparado para albergar desde Pymes industriales y empresas de servicios, hasta grandes plantas de producción, centros logísticos de última generación, hostelería y proyectos tecnológicos de alta capacidad", e incluye la implantación de centros de datos "que requieren importantes recursos energéticos, conectividad avanzada y disponibilidad de suelo".

Paralelamente, se están desarrollando diversas actuaciones de mejora y modernización del sector, entre las que destacan la reposición de contadores, la optimización del ciclo integral del agua, creación de zonas verdes y la renovación del alumbrado público mediante tecnología LED.

Asimismo, ya se trabaja en el futuro desarrollo del Sector SUD-15, que permitirá ampliar "significativamente" la oferta de suelo industrial disponible y reforzar la capacidad de atracción de nuevas inversiones.

Con esta nueva etapa, "el Brizo se consolida como un enclave empresarial de referencia en Castilla y León, preparado para acoger desde proyectos empresariales de tamaño medio hasta grandes inversiones industriales, logísticas y tecnológicas", según ha afirmado el alcalde de la localidad.

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