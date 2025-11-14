'Alimentos de Segovia' celebra su vigésimo aniversario con una gala que reconoce el recorrido de la marca y sus socios

La diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, presenta la gala que reconoce el vigésimo aniversario de Alimentos de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca agroalimentaria de la Diputación Provincial, 'Alimentos de Segovia', celebrará el próximo jueves día 20 de noviembre la Gala del XX Aniversario, un evento que servirá para reconocer la labor, la trayectoria y la innovación del sector agroalimentario de la provincia.

La cita tendrá lugar en la finca Zibá, y reunirá a productores, empresas, representantes institucionales y miembros del tejido asociativo y empresarial.

Con motivo de este aniversario, la institución provincial ha querido rendir homenaje a los socios y entidades que, con su trabajo y compromiso, han contribuido a consolidar la marca como un referente de calidad, sostenibilidad y desarrollo rural.

Desde su creación, en 2005, Alimentos de Segovia ha crecido hasta alcanzar los 380 socios, integrando proyectos que representan la diversidad, la innovación y la excelencia del sector agroalimentario segoviano.

Durante la gala se hará entrega de siete galardones al compromiso de los socios, siendo el primero de ellos para aquellos que han permanecido fieles al proyecto desde sus orígenes, que recibirán el distintivo 'Más allá de los años'.

El reconocimiento 'Más allá de la sostenibilidad' distinguirá a una de las empresas que ha sabido integrar la responsabilidad ambiental en el centro de su modelo empresarial, demostrando que la innovación puede ir de la mano del respeto por el entorno, mientras el reconocimiento 'Más allá de la tradición' celebrará la capacidad de innovar sin perder el vínculo con la tierra, destacando a quienes han sabido reinventarse y aportar nuevas propuestas que combinan investigación, desarrollo y calidad.

Por su parte, 'Más allá del producto' valorará el esfuerzo colectivo de productores e instituciones que han trabajado de forma conjunta para proteger y dar valor a los alimentos segovianos, contribuyendo a su reconocimiento dentro y fuera de la provincia.

También se entregará el reconocimiento 'Más allá de nuestras fronteras', que reconoce a quienes han logrado proyectar los productos de la provincia en mercados internacionales sin perder su esencia ni su identidad.

Finalmente, 'Más allá de la tierra' pondrá en valor el trabajo de quienes han sabido extraer lo mejor del territorio segoviano para crear productos únicos, con identidad y prestigio propio, contribuyendo así a la construcción de una marca provincial reconocible.

Además de estos seis reconocimientos, la Diputación de Segovia otorgará una mención honorífica a aquellos diputados provinciales que, a lo largo de las dos últimas décadas, como responsables de la marca, han contribuido a la gestión, consolidación y crecimiento de Alimentos de Segovia.

Por su parte, la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha indicado que "esta gala es un homenaje a empresas y proyectos que representan a todo un sector que ha sabido crecer, mantener las tradiciones y adaptarse a los nuevos retos del mercado sin perder su esencia".

"Veinte años después, Alimentos de Segovia sigue siendo una marca de confianza, un ejemplo de colaboración entre las empresas y las instituciones y un motor de desarrollo para nuestros pueblos", ha asegurado la vicepresidenta de la institución provincial.

La Gala del XX Aniversario está enmarcada dentro del programa de actividades que la Diputación de Segovia ha diseñado para destacar la historia, evolución e impacto de Alimentos de Segovia; una marca que ha sabido consolidarse como embajadora del territorio, de su identidad gastronómica y de su tejido empresarial.

De forma complementaria a esta gala, el próximo 2 de diciembre el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente acogerá el encuentro de marcas agroalimentarias provinciales 'Alimentos que acercan territorios', con dos mesas redondas que tratarán temas actuales y de relevancia para las marcas.

Además, durante las próximas semanas, se difundirá la campaña gráfica realizada con motivo del vigésimo aniversario de la marca.