Alimentos de Segovia cierra con éxito su Caravana de 2025 en la XIII Feria del Acebo de Prádena . - DIPUT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Prádena ha celebrado hoy la XIII Feria del Acebo, décima y última parada de la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, en una jornada marcada por el cielo gris y la lluvia intermitente. A pesar del tiempo, han sido muchos los vecinos y visitantes que no han querido faltar a esta cita que se ha convertido en uno de los encuentros invernales más emblemáticos de la provincia.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, han visitado la feria y recorrido el mercado, las actividades y los espacios dedicados a los productores de la marca Alimentos de Segovia, que han puesto el broche final a un año de intenso trabajo promocional por todo el territorio.

En este sentido, De Vicente ha destacado que el hecho de que se encuentre llene la plaza, a pesar del mal tiempo reinante, "demuestra la fuerza que tiene esta feria y el arraigo que posee en la provincia. La Feria del Acebo es un ejemplo de cómo tradición, naturaleza y calidad agroalimentaria pueden caminar de la mano para generar actividad y fijar población en el medio rural".

Por su parte, Rodríguez ha añadido que esta última parada de la Caravana resume a la perfección el espíritu del proyecto. "Hoy cerramos un recorrido que ha llevado los productos de nuestros socios a cada rincón de la provincia, y hacerlo en Prádena, con su acebal y su identidad rural tan reconocible, es enormemente simbólico".

Desde primera hora de la mañana, las Rutas del Acebo, el mercado artesanal, la Caravana de Alimentos de Segovia y las actividades familiares han atraído a residentes y visitantes que han llenado la Plaza Mayor y los distintos espacios del municipio.

Los trece socios participantes -Las Dos Antiguas, La Dula de las Mesetas, Cáñamo Canniebas, Pan Colectivo, Entrehoces, Aceitunas Hilario, Valmenia, Moncedillo, Huma Ahumados, A tu gusto!, Navaltallar, Ahumados Perser y Bendito Nanno- han presentado una muestra variada del talento agroalimentario segoviano, convirtiendo la feria en una experiencia de sabor, tradición y sostenibilidad.

Así lo ha remarcado el presidente de la Diputación, quien ha puesto en valor el trabajo conjunto entre administraciones, productores y tejido local, afirmando que "las ferias crecen cuando la gente responde, y hoy Prádena vuelve a demostrar que la provincia apuesta por lo suyo, incluso en un día tan desapacible".

El ambiente festivo se ha mantenido a lo largo del día gracias a talleres, demostraciones, música tradicional y propuestas culturales que han completado una programación pensada para todos los públicos. Con su celebración en Prádena, la Caravana de Alimentos de Segovia cierra su calendario de ferias de 2025, después de recorrer durante todo el año algunos de los encuentros más representativos de la provincia.

La Diputación ha destacado el compromiso de productores, ayuntamientos y ciudadanía en un proyecto que continúa creciendo y reforzando el papel del sector agroalimentario en el territorio.