Alimentos de Segovia llega a la Fiesta de la Vendimia de Valtiendas, que busca la DO con variedades de uva blanca

La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, con el alcalde de Valtiendas y bodeguero, José María Galindo - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Caravana de Alimentos de Segovia, marca agroalimentaria de la Diputación provincial, visitará en su quinta parada la Feria de la Vendimia de Valtiendas, que celebra su 17ª edición coincidiendo con la presentación del proyecto de nueva Denominación de Origen del Vino de Valtiendas, que incluye nuevas variedades de uva blanca, para modernizar su concepto de la DO.

Vinos de Valtiendas, cerveza artesanal de la comarca, quesos, dulces de obrador, embutidos y delicatessen cárnicas, ahumados y aceitunas serán los productos exhibidos por veintiún socios de Alimentos de Segovia, que mostrarán su catálogo con venta directa a los visitantes.

La diputada de Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado la importancia de Valtiendas como un destino "al que los socios de Alimentos de Segovia quieren acudir, por ser enclave fundamental de la viticultura de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Valtiendas, bodeguero y viticultor, José María Galindo, ha destacado que en este certamen se está pendiente del proyecto para desarrollar "la nueva Denominación de Origen", que incluirá "cinco nuevas variedades de uva blanca y otras dos de tinta".

Galindo ha recordado que Valtiendas es "la DO con mayor altitud media de Europa", lo que da a los vinos de la comarca un "carácter especial". La zona, vecina a Ribera del Duero, "no tiene que competir con su hermana mayor haciendo lo mismo", por lo que han desarrollado el nuevo proyecto para potenciar los vinos blancos "en expansión para el consumo de alterne social, más que la comida formal de restaurante".

La jornada tendrá, además del mercado de productos de Alimentos de Segovia, opciones de degustación de vinos, una misa por la nueva vendimia, la pisada tradicional de uvas, comida popular y visita guiada a los viñedos.

PISADA DE UVAS

Las invitadas para la pisada tradicional de uvas son las sumilleres segovianas Silvia García Guijarro y Silvia Ortúñez, y se hará un homenaje al enólogo Tomás Postigo, profesional en Protos, Carraovejas y, ahora, con su propia bodega.

Tras la Feria de la Vendimia de Valtiendas, quinta parada de la Caravana Alimentos de Segovia, ésta seguirá su camino hacia Segovia, Labajos, Abades, Navafría y Prádena.