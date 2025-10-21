'Alimentos de Valladolid' impulsa una nueva Guía de Turismo Agroalimentario que recoge la oferta de 78 empresas

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta la nueva Guía de Turismo Agroalimentario de la provincia - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Guía de Turismo Agroalimentario de la provincia vallisoletana, editada por 'Alimentos de Valladolid', amplía la participación desde las 59 hasta las 78 empresas pertenecientes a la marca de calidad, lo que supone una "declaración de intenciones del sector y la demostración de la vitalidad económica de los pueblos y de la confianza de los productores".

Así lo ha trasladado este martes el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, que ha participado en la presentación de esta nueva edición que se ha celebrado en el Parque Temático y Centro de Interpretación Bovino, Bos Torouzos, de Villagarcía de Campos.

Durante el acto, el presidente provincial ha subrayado que este documento recoge la riqueza gastronómica de la provincia a través de la "excelencia" de sus productos, al tiempo que ha asegurado que el sector primario, la vida rural y los productos de la tierra forman parte de la identidad turística de la provincia y tienen que ser los argumentos prioritarios para posicionar el destino en el mercado turístico.

A este respecto, ha señalado que el sector agroalimentario de la provincia "está en auge", una circunstancia que tienen "muy clara" en la Diputación". "Este salto de 19 empresas no es solo una cifra, es una declaración de intenciones de nuestro sector, es la demostración de la vitalidad económica de nuestros pueblos y de la confianza de nuestros productores", ha expresado.

En este sentido, ha explicado que el sector del vino ha aumentado su presencia de manera significativa al pasar de 34 a 47 bodegas que abren sus puertas al enoturismo.

En la sección de Panadería y Dulces, se ha triplicado la participación con la incorporación de grandes referentes de la repostería tradicional, como La Tía Melitona o Dulces El Toro.

TURISMO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL

Durante el acto Íscar también ha recordado la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que entiende el agroturismo como una forma de turismo rural cuyas actividades se relacionan con la explotación agropecuaria, con el objetivo de poner en valor el conocimiento tradicional y cultural de agricultores y ganaderos, y promover el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.

La nueva Guía de Turismo Agroalimentario 2025 ofrece una visión completa de las experiencias y recursos disponibles en el medio rural de la provincia, organizada en siete apartados diferenciados según el tipo de producto elaborado.

En ella se pueden encontrar propuestas relacionadas con la producción de miel, representada por seis empresas; con la elaboración de cervezas artesanas, hidromiel y kombucha, a través de cuatro empresas, y con el cultivo de plantas y flores, en una empresa.

También dedica espacio a las panaderías, dulces y repostería, con seis participantes; al sector de los quesos, que reúne a nueve queserías de referencia; y al ámbito de la alimentación, frutos secos y trufa, con cinco empresas dedicadas a productos de alta calidad.

Finalmente, la guía reserva un amplio apartado para las bodegas, con cuarenta y siete participantes que reflejan la fortaleza vitivinícola de la provincia de Valladolid.

De forma práctica y visual, la guía ofrece información detallada sobre las actividades, experiencias, productos elaborados, datos de contacto y localización de cada empresa, junto con un mapa de recursos turísticos y oficinas de turismo de la provincia.

La guía estará disponible en formato papel y digital, a través de códigos QR, en las oficinas de turismo de la provincia, así como en los portales web de Turismo de Valladolid y Alimentos de Valladolid.