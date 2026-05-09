'Alimentos De Valladolid' Participa Hasta El Domingo En Sicampo Para Promocionar Los Productos De La Provincia - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Alimentos de Valladolid' participa hasta este domingo, 10 de mayo, en una nueva edición de del Salón Internacional del Campo (Sicampo), que se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, con el objetivo de promocionar los productos agroalimentarios de la provincia en foros especializados del sector del campo y el agroalimentario.

La marca de garantía de la Diputación de Valladolid estará acompañada por las empresas adheridas Miel 79, Bodegas Liberso e Hidromiel Beekinga.

Sicampo, organizado por Alianza Rural, se ha consolidado como uno de los "principales escaparates del mundo rural" en España al reunir en Madrid a productores, empresas, instituciones y familias en torno a la agricultura, la ganadería, la sostenibilidad, la naturaleza y las tradiciones rurales.

La tercera edición del Salón Internacional del Campo, que se celebra del 8 al 10 de mayo, ofrece un amplio programa de actividades con mercados de productos del campo, catas, exposiciones de ganado vacuno, ovino, aviar y caballos de deporte.

Un evento que busca acercar el medio rural a la sociedad urbana a través de la gastronomía, las tradiciones y las costumbres de los pueblos.