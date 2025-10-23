All For Metal y Grailknights finalizan su gira 'Battle of Metal' en la Sala B del CAEM de Salamanca

SALAMANCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gira 'Battle of Metal' de las bandas Grailknights y All For Metal finalizará el martes 5 de noviembre en Salamanca, en la Sala B del CAEM. La apertura de puertas está prevista para las 19.00 horas, la actuación de Grailknights, para las 20.00 horas y la de All For Metal, para las 21.30 horas.

El concierto promete ser "inolvidable" para los amantes del metal clásico, teatral y divertido, según ha destacado la productora del evento, ya que la actuación de Salamanca es el cierre de una gira que ha recorrido Europa con las dos bandas metaleras.

All For Metal presentarán en esta gira su más reciente trabajo, 'Gods Of Metal (Year of the Dragon)', "un canto a la unidad y la fuerza del metal, con un directo que destaca por su intensidad visual, una descarga de estética bélica y teatralidad metalera que se mete al público en el bolsillo con canciones pegadizas y actitud cercana", como han añadido desde la organización del concierto en su presentación.

Por su parte, Grailknights celebra sus 20 años de carrera, fieles a su universo propio que mezcla fantasía, humor y metal, donde cada concierto se convierte en una misión para defender el Santo Grial del metal con combates en el escenario, confeti, y gags coreografiados conviven con temas potentes como 'Pumping Iron Power' o 'Cthulhu', que suenan igual de contundentes que festivos" han subrayado desde la productora.

Las entradas están disponibles en la ticketera oficial del CAEM, www.ciudaddecultura.org, a un precio de 25 euros + gastos (en venta anticipada) y de 30 euros en taquilla.