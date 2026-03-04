Almeida cree que el 'no a la guerra' de Sánchez es una "cortina de humo' y que ha convertido en parias a los españoles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo (i), visitan el Puerto Seco, a 4 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este miércoles que el "no a la guerra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "una cortina de humo, una excusa, una pamema" con el que pretende que los españoles se preocupen "por Trump" y ha lamentado que haya convertido a los españoles en "unos parias" porque ningún país de Europa tiene ahora "la misma" posición que España.

Martínez Almeida, que junto al presidente del PP de Salamanca y alcalde, Carlos García Carbayo, y al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha visitado el Puerto Seco de la capital salmantina, ha afirmado que lo que busca Sánchez es que los españoles se preocupen "por Trump cuando los españoles están preocupados por Sánchez"

"Lo que a nosotros nos afecta es lo que hace Sánchez y nos lleva afectando mucho tiempo. Ese no a la guerra que ha lanzado y Sánchez como proclama no va a conseguir que los españoles no digamos no a Sánchez", ha afirmado el alcalde de Madrid, quien ha insistido en que no va a conseguir que los ciudadanos se olviden del presidente con el tema de la guerra "que es una cortina de humo, una excusa, una pamema para solventar sus problemas internos".

Al respecto, Martínez Almeida tiene "muy claro" que los españoles no van "a sustituir el no a Sánchez por el no a la guerra" y no va "a colar" entre los ciudadanos que el presidente del Gobierno haya querido decir que los problemas económicos que se puedan tener "son culpa de Trump" y no culpa suya, "lo cual no es cierto".

Para José Luis Martínez Almeida, lo que debe preocupar a los españoles no ya es que Pedro Sánchez esté contra Donald Trump "por interés particular", sino que los españoles son "unos parías en Europa en estos momentos".

"Es decir, no solo hemos abandonado a Estados Unidos o pretende abandonar a EEUU, es que no hay un gran país europeo que tenga la posición de España en estos momentos", ha afirmado Martínez Almeida, quien cree que Sánchez ha sido "muy gallito" para ir contra Donald Trump pero no ante los medios de comunicación que no han podido hacer preguntas en La Moncloa en la intervención de hoy del presidente.

Para el alcalde de Madrid, "es mucho más fácil ser un gallito con una persona a miles de kilómetros que responderá a los medios de comunicación en España" y que responde a lo que considera que es la pregunta que interesa a todos: "¿Qué opina de lo que dijo ayer Trump de España?".