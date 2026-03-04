Almeida señala a PSOE y Vox por "mirar al PP" y no al ciudadano: "Quizá por eso llevamos años gobernando en CyL"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2i),con una bandera del Atlético de Madrid, y el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo (i), visitan Salamanca. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Madrid y de Salamanca, José Luis Martínez Almeida y Carlos García Carbayo, respectivamente, no han entrado a analizar la situación política de Extremadura para señalar a PSOE y Vox por "mirar al PP" y no centrarse en el "ciudadano".

"Quizá esa es la explicación de por qué llevamos tantos años gobernando en Castilla y León", ha apuntado el regidor madrileño, al ser preguntado por la situación política de Extremadura ante la negativa de los de Santiago Abascal a apoyar a la candidata del PP, María Guardiola, para ser investida presidente de la Junta.

En declaraciones durante su visita a Salamanca, Almeida ha reprochado que haya partidos políticos --en referencia a PSOE y Vox-- a los que les "interesa hablar" de las otros formaciones, "fundamentalmente del PP", mientras que los 'populares', ha asegurado, les interesa "hablar de los ciudadanos, de los castellanos y leoneses" y de sus "problemas concretos".

"Quizás esa es la explicación para que después de tantos años de Gobierno sigamos gobernando en Castilla y León" ha indicado el primer edil madrileño. "Los vecinos de Castilla y León saben perfectamente que nosotros preferimos hablar de ellos", ha resumido Almeida.

Por su parte, el regidor salmantino ha insistido en que las del próximo 15 de marzo son los comicios de Castilla y León y de los únicos que iba a hablar. "Estas son nuestras elecciones y punto. Nosotros estamos aquí para hablar de lo nuestro. Hemos centrado nuestra campaña para hablar de Castilla y León, para hablar de las necesidades que tienen los castellanos y leoneses y vamos a hablar de esto y de nada más. Lo demás tendrán que solventarlo y resolverlo otras personas", ha zanjado.