Alrededor de 180 alumnos de toda CyL convertirán Olmedo en un gran escenario vivo desde mañana en El Clasiquillo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 180 alumnos de Castilla y León participarán desde mañana y hasta el 22 de marzo en la cuarta edición del Festival de Teatro Infantil, Joven y Clásico, El Clasiquillo, que durante cinco días transformará Olmedo en un "gran escenario de aprendizaje, creatividad y diversión".

"Fiel a su histórica tradición teatral y como extensión natural del reconocido Festival de Teatro Clásico, la localidad volverá a convertirse en punto de encuentro para el público infantil y juvenil, los docentes y las compañías profesionales que creen en el teatro como herramienta de crecimiento personal y educativo", señalan desde la organización a través de un comunicado.

El Clasiquillo se consolida "año tras año" como un "espacio de referencia en la enseñanza y difusión del teatro clásico entre niños y jóvenes". Más de la mitad de los contenidos de esta edición implican la participación directa de los propios estudiantes, hasta el punto de que la producción que abre el festival está realizada íntegramente por niños y adolescentes. "Una experiencia única que convierte a los jóvenes no solo en espectadores, sino en auténticos protagonistas del hecho escénico", añade.

El festival comenzará mañana con el programa formativo 'Entre Aulas', que este año acoge a más centros educativos y amplía el número de participantes hasta el centenar. Un total de siete institutos-IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos), IES Villa del Moncayo (Ólvega), IES Diego Siloé (Burgos), IES Vasco de la Zarza (Ávila), IES Montes Obarenes (Miranda de Ebro), IESO Miguel de Unamuno (Ledesma) e IESO Pinares de Pedrajas (Pedrajas de San Esteban)- han sido seleccionados entre 20 solicitudes procedentes de toda la Comunidad.

Cerca de un centenar de alumnos trabajarán durante la mañana en la adaptación y puesta en escena de Buen amante y buen amigo, de Isabel Morón, que representarán a partir de las 17.30 horas en el Centro de Artes Escénicas San Pedro.

La función tendrá lugar tras el acto oficial de inauguración del festival, que contará con la presencia de la alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín; la concejala de Cultura, Turismo, Sanidad y Bienestar Social, Cristina Andrés Villa; el director de El Clasiquillo, Javier Pérez Lázaro; la coordinadora de los Encuentros Te Veo, Ana Gallego; y el coordinador de las jornadas de Olmedo Clásico, Pedro Conde. Este proyecto, que continúa creciendo edición tras edición, simboliza el espíritu del festival: aprender haciendo, compartir escenario y descubrir el Siglo de Oro desde dentro.

La formación sigue ocupando un papel clave en El Clasiquillo y, por ello, esta edición "refuerza su apuesta con más talleres y más alumnos implicados".

El día 19, cuarenta estudiantes de Primaria participarán en el taller 'Los rincones del teatro' de Teatro de compañía Pie Izquierdo, que les permitirá descubrir los entresijos de un espectáculo teatral y los distintos oficios que lo hacen posible. El día 20 será el turno de otros cuarenta alumnos de Secundaria, Bachillerato de Artes y Formación Profesional, que formarán parte del taller 'Vísteme de espacio', también impartido por Teatro de compañía Pie Izquierdo, donde comprenderán la importancia del vestuario, la iluminación y la construcción estética a través de los clásicos.

Ese mismo día por la tarde comenzará 'Comedia VA', un curso de formación dirigido a docentes de Primaria y Secundaria que propone convertir el aula en una auténtica compañía teatral a partir de textos del Siglo de Oro en el que participarán 20 profesores.

Impartido por Esther Pérez Arribas, Germán Vega García-Luengos, Gema Cienfuegos Antelo y Araceli Marcos Pastor, este programa subraya el compromiso del festival con los educadores y refuerza su dimensión pedagógica, demostrando que el teatro es una poderosa herramienta didáctica capaz de transformar el aprendizaje. Lo organizan El Clasiquillo y A la labor cultural y colabora la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.

ESPECTÁCULOS INFANTILES Y JUVENILES.

La programación artística se completa con espectáculos infantiles y juveniles de gran calidad que dan vida a los grandes clásicos desde una perspectiva contemporánea, acercándolos al público joven con lenguajes actuales y propuestas escénicas innovadoras.

Bambalúa Teatro presentará 'Ñam, Ñam'; Factoría Teatro llevará a escena 'El licenciado vidriera'; La Pepepita Teatro representará 'Una odisea roquera'; y Teatro de Compañía Pie Izquierdo pondrá en escena '¿Tú de qué cuento eres?'.

A ello se suma el pasacalles medieval de Los Titiriteros de Binéfar y la instalación poética 'Clásicos que anidan', de Baychimo Teatro, que permanecerá abierta al público hasta el domingo. Las entradas se pueden adquirir en taquilla el día de la representación o a través del enlace www.elclasiquillo.com/espectaculos

El festival celebrará, además, el 20 de marzo, el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud con la lectura de un manifiesto a cargo de jóvenes de Olmedo, quienes asumirán también un papel activo en la acogida al público y a la compañía Factoría teatro antes de su representación.

Para su director, Javier Pérez Lázaro, El Clasiquillo es ante todo "un lugar de encuentro entre artistas, espectadores, profesores y alumnos del que pueden surgir nuevas formas de creación y de formación, siempre con el convencimiento de que se pueden hacer otras cosas que merecen la pena, como aprender mucho divirtiéndose mucho más todavía".

El Festival de Teatro Infantil, Joven y Clásico, El Clasiquillo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Olmedo; la Junta de Castilla y León; la Diputación de Valladolid a través de Valladolid Avanza; TeVeo Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud; A la labor cultural-Proyectos de Artes para Convivir; colectivo vecinal Cultivando Olmedo y Teatro de compañía Pie Izquierdo.

La producción corre a cargo de A la labor cultural-Proyectos de Artes para Convivir, el programa formativo está coordinado por Esther Pérez Arribas, la producción técnica es responsabilidad de Javier Martín del Río y la identidad visual y el diseño son obra de Óscar del Amo.