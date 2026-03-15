El alcalde de Mieres reclama a Marlaska plazos y garantías para la apertura del nuevo cuartel de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La sesión está centrada en la financiación exterior, migraciones y memoria democrática, entre otras cuest - Ricardo Rubio - Europa Press

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU) ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamar "plazos y garantías" para la apertura del nuevo cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, en la misiva se recuerdan al ministro los retrasos que sufre la instalación y pidiendo garantías de que abrirá en las mejores condiciones y con el mobiliario y equipamiento necesario para "ser el cuartel más moderno de Asturias".

Esta infraestructura, ha indicado, se anunció hace 15 años y continúa acumulando "importantes retrasos". El regidor ha pedido información sobre las previsiones para su puesta en funcionamiento y, sobre todo, si está garantizado que se abrirá en las condiciones óptimas y habituales.

El alcalde ha valorado en su escrito la labor que realizan los efectivos de la Guardia Civil en Mieres, "desempeñando sus funciones con enorme ejemplaridad y responsabilidad pese a las limitaciones técnicas y materiales de las instalaciones que han ocupado en una situación de provisionalidad y excepcionalidad que se ha prolongado durante 15 años".

Además, ha recordado las numerosas ocasiones en las que desde el Ayuntamiento se ha trasladado al Ministerio la preocupación existente en el concejo por los retrasos en esta actuación que parece afrontar su fase final, pero "sin información o datos concretos sobre plazos y equipamiento".

"Esperamos que después de tanto retraso, el Ministerio de Interior se esfuerce para que el nuevo cuartel de Mieres entre en funcionamiento con todos los medios materiales y en el menor tiempo posible", incidió el alcalde.