Alrededor de 600 personas protestan contra la Lomloe en Palencia

PALENCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 600 personas, según la Policía Nacional, han protestado este jueves contra la llamada Ley Celaá respondiendo a la convocatoria de la Plataforma Más Plurales.

Siguiendo la estela de otras provincias de España, la Plataforma ha elegido la plaza de la Catedral para reunir a los participantes en una concentración en la que se ha representado a más de 100.000 alumnos de la escuela concertada en la región y más de 10.000 trabajadores.

Representantes de sindicatos, escuelas católicas y diferentes colectivos han ido leyendo un manifiesto contra una ley que nace "sin consenso" que se ha sacado adelante con "nocturnidad" y en la que aseguran "no se ha escuchado a los profesionales del sector".

Se trata de la octava ley en tiempos de democracia que "pone en riesgo el derecho de un sistema plural en el que todos tienen cabida" han asegurado, mientras pedían "más protección y continuidad" a la pluralidad democrática del sistema educativo.

"Los colegios públicos y privados son complementarios" han asegurado mientras reiteraban que "no aceptan el modelo inclusión radical" que pretende la Ley Celaá, donde los centros de educación especial tienden a desaparecer "a pesar del alto grado de satisfacción de las familias", por lo que han pedido recursos para atender a estos alumnos.

Han continuado explicando que se trata de una ley que "abandona los trabajadores" al no introducir mejoras que permitan equiparar los cargos. "No es el momento ni las formas" han añadido, "la concertada no es el problema es la solución" han subrayado y han pedido "un pacto educativo" estable en el que quepan todos.

Al terminar, los asistentes, alumnos y padres de los colegios concertados palentinos, partidos políticos como el PP y profesores, han aplaudido y han gritado "libertad".