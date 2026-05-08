Alumnos del Cebreros, Navalmoral y de Navaluenga (Ávila), ganadores del I Certamen Escolar sobre la Constitución

Entrega de los Premios del Concurso de Dibujo sobre la Constitución, organizado por la Diputación de Ávila. - DIP ÁVILA

ÁVILA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de centros educativos de las localidades abulenses de Cebrero, Navalmoral y Navaluenga han sido galardonados en el I Certamen Escolar de pintura sobre la Constitución Española organizado por la Diputación de Ávila.

El presidente de la Diputación, Carlos García, junto al diputado de Cultura, Javier González, y el delegado de la Junta, José Francisco Hernández, han entregado los premios de este primer concurso a los ganadores, en un acto que se ha celebrado en el Museo de Adolfo Suárez de Cebreros, por lo que también ha estado presente su alcalde, Pedro José Muñoz.

Durante su intervención, García ha recordado como de un documento, como fue la constitución, que se aprobó en 1978, "emanan principios fundamentales de cualquier civilización, de cualquier democracia" como son "la unión, el respeto, la tolerancia, la convivencia y algo también muy importante como es la concordia".

Carlos García ha apuntado que este primer certamen "honra" a un cebrereño universal como fue Adolfo Suárez, el primer presidente de la Democracia en España. "el cebrereño más universal" y, para él, el político español "más importante del siglo XX".

Los ganadores de este certamen en la 'Categoría 1', para alumnos de primero a tercero de Infantil, ha sido Daniela García Rodríguez, del CEIP Moreno Espinosa de Cebreros, mientras que en la 'Categoría 2', para alumnos de primero a tercero de Primaria el premiado ha sido Hugo Martín Muñoz, del CRA Navas del Alberche de Navalmoral.

En la 'Categoría 3, para alumnos de cuarto a sexto de Primaria la ganadora ha sido Aya Baghdad, del CRA Navas del Alberche y en la 'Categoría 4', para escolares de primero y segundo de Secundaria el premiado ha sido Anibal Mansilla Serrano, del IES Valle del Alberche, Navaluenga.

Los premiados se llevarán un lote de libros valorado en 400 euros para el centro en el que estudian y un estuche de pinturas y rotuladores para ellos.