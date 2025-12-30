Álvarez Courel se muestra "satisfecho" de la labor realizada en 2025 y vaticina un 2026 "de éxito" en León

LEÓN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, se ha mostrado "satisfecho" de la labor realizada durante 2025, al haber dedicado "desde el primer euro hasta el último" a favorecer la vida en los pueblos y a luchar contra la despoblación y ha augurado que 2026 puede ser un año "de éxito" para la provincia.

"En ese aspecto sí, estoy contento y estoy satisfecho", ha recalcado, aunque ha admitido que siempre queda, en cierta medida, la insatisfacción de no haber ejecutado todo lo reflejado en el presupuesto de 2025, aunque dichas partidas presupuestarias sí están comprometidas para llevarse a cabo. "Me gustaría que pudiéramos haber hecho más cosas y a veces las trabas administrativas nos lo impiden, pero desde luego no es menos cierto que sí, que estamos satisfechos", ha incidido.

Al hablar de cierta "insatisfacción", Courel incide en que le gustaría que hubieran estado aprobados todos los proyectos antes de finalizar el año. No obstante, ha recordado que la Diputación de León sí ha aprobado la inmensa mayoría de las iniciativas. Los trámites de algunas iniciativas "llevan un tiempo" y, a pesar de ser recursos que sí se han consignado, no se pueden aprobar todos al mismo tiempo. "No podemos hacer magia y no podemos aprobarlos todos a la vez", ha apuntado.

En lo que respecta a sus previsiones para 2026, ha augurado que será un año "de éxito" tras aprobar un presupuesto de 240 millones de euros, que es el más alto de la historia de la Institución, al que hay que sumar la ejecución de los remanentes del presente ejercicio a los que no se ha llegado "a tiempo".

Como novedad para 2026, en el apartado de transferencias corrientes de los presupuestos hay una partida nueva para la elaboración de planes de emergencia para la prevención y extinción de incendios. También se contempla un millón de euros en el capítulo de inversiones que se destinará para una nueva residencia de estudiantes que se ubicará en La Granja y una aportación para la nueva Oficina de Expropiaciones, que permitirá desbloquear 60 proyectos pendientes en carreteras.

Si a ello le acompaña el hecho de que las administraciones que están por encima de la Diputación cumplen con los objetivos establecidos para la provincia leonesa 2026 será, según ha anticipado, "un año bueno".

INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS CULTURALES

"Yo creo que debe ser el gran año", ha recalcado y ha hecho un recorrido por los proyectos que pueden ser un realidad en la provincia en 2026, como el inicio de la construcción del primer tramo de autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, con un presupuesto estimado de 131,7 millones de euros o el estudio de viabilidad para salvar por tren el Manzanal, que podría estar terminado a principios del próximo año y permitiría reducir el viaje entre Ponferrada y León en tren a una hora.

Igualmente, se ha referido a la licitación del proyecto de rehabilitación del Teatro Emperador después de una espera de dos décadas y que supondrá una inversión de entre 500.000 y 1.000.000 euros o al avance en la segunda fase de las obras del Parador San Marcos, que supondrá una inyección de unos 30 millones de euros.

ESTACIONES INVERNALES Y TERMINAL DE MERCANCÍAS

En lo que respecta a las iniciativas propias de la Diputación Provincial, se ha referido a las inversiones de las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos. En el caso de San Isidro, en 2026 se avanzará en el proyecto de remodelación de las instalaciones, que supondrá un importe aproximado de 40 millones de euros.

También en 2026 podrían salir adelante otras propuestas beneficiosas para la provincia como la terminal de mercancías del aeropuerto de León, por lo que Courel se ha mostrado optimista de cara a los próximos meses. "Creo que sí se dan todas esas circunstancias para que 2026 sea un buen año para la provincia de León", ha reiterado.

Por otra parte, ha hecho alusión a dos destacadas iniciativas empresariales, una de ellas en El Bierzo, que verán la luz el próximo año y que supondrán una importante inyección para la provincia tanto desde el punto de vista económico como por la creación de puestos de trabajo. Courel se ha mostrado convencido de que dichas propuestas, que contarán con el respaldo del Ejecutivo central, harán "muy feliz" a la sociedad leonesa, aunque se ha mostrado cauteloso y no ha ofrecido más datos sobre las iniciativas.

Por último, el presidente de la Diputación de León ha deseado a toda la población que pase unas felices fiestas en compañía de sus familiares y amigos. "Que, a ser posible, no falte nadie y que si nos falta alguien lo tengamos presente en nuestros recuerdos. Y que para 2026 principalmente haya salud y todo lo bueno que hemos anticipado se cumpla", ha concluido.