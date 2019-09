Si llegara otro ministro de Fomento "no podrá dar marcha atrás" a la A-11

Actualizado 20/09/2019 12:41:57 CET

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, ha asegurado que cree que si como consecuencia de las elecciones generales del 10 de noviembre llega al ministro de Fomento una persona distinta a José Luis Ábalos "no podría dar marcha atrás" al trazado de la autovía Valladolid-Soria (A-11).

En declaraciones recogidas por Europa Press, Álvarez Villazán ha recalcado que el proyecto de la autovía del Duero continúa adelante pese a que el Gobierno de España sigue en funciones y ha recordado que este mismo verano "se han dado pasos" en el proceso de adjudicación.

El subdelegado ha subrayado la "voluntad clara" del Gobierno socialista de "agilizar" la autovía A-11, una vez se han superado "los problemas" con el trazado, sobre el cual no ha mostrado duda de que se mantendrá como está. "No creo que ningún otro ministro, si no es Ábalos, pueda dar marcha atrás", ha recalcado.

Así, Álvarez Villazán ha recordado que este mismo verano se han licitado tramos como el comprendido entre Quintanilla de Onésimo y Olivares del Duero (Valladolid).