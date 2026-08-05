Alzheimer Ávila incorpora una nueva furgoneta accesible tras la aportación de 10.000 euros de Fundación La Caixa

La nueva furgoneta accesible de Alzheimer Ávila donada por la Fundación la Caixa. - ALZHEIMER ÁVILA

ÁVILA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa, en colaboración con CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer, ha destinado un total de 10.000 euros para que Alzheimer Ávila disponga de una furgoneta accesible, una adquisición que responde a una necesidad "prioritaria" por el aumento "significativo" de demanda de sus servicios en los últimos años.

La nueva furgoneta permitirá mejorar la movilidad y garantizar el acceso de las personas usuarias al Centro de Día y a los Talleres de estimulación y, de esta forma, facilitar su asistencia regular a las terapias y actividades que se desarrollan desde la entidad.

La acción se enmarca en el programa 'Fórmula Solidaria', una iniciativa de CaixaBank que canaliza fondos de la Fundación la Caixa con el objetivo de "ayudar a que las entidades sociales dispongan de los medios materiales para seguir trabajando en beneficio de las personas y colectivos más necesitados", según ha trasladado Alzheimer Ávila a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A su vez, la colaboración realizada en Ávila pertenece a la iniciativa 'Movilidad Solidaria', que pretende proporcionar vehículos sostenibles o adaptados a entidades sociales que los precisan con urgencia.

La presidenta de Alzheimer Ávila, Montserrat Cortés, ha agradecido "la ayuda que supone un impulso muy importante para la entidad" y, especialmente, para las personas usuarias y sus familias, "porque incorporar una nueva furgoneta al servicio de transporte permitirá adaptar mucho mejor los servicios" a las necesidades de las personas a las que se atiende.

En este sentido, ha agradecido a la Fundación la Caixa y a CaixaBank su compromiso y apoyo ya que "permite avanzar y trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con deterioro cognitivo y de sus familias".

"Queremos destacar, también, la importancia de que entidades como estas apuesten por el tercer sector y apoyen a las diferentes entidades sociales, ya que su compromiso es fundamental para acercar recursos y oportunidades a quienes más lo necesitan. Gracias a este respaldo, las organizaciones podemos seguir creciendo, fortaleciendo nuestros proyectos y, sobre todo, continuar acompañando y ayudando a las personas y familias más vulnerables", ha apuntado Cortés.

El vehículo nuevo también se utilizará para facilitar la participación de las personas usuarias en actividades y eventos que se desarrollen en la capital, para favorecer la integración y participación activa en la comunidad.

Para Alzheimer Ávila, incorporar una nueva furgoneta al servicio de transporte, junto con el minibús con el que ya cuenta la entidad social, supone "una mejora significativa de los recursos disponibles y de la capacidad para dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias y de sus familias".