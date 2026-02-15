Amnistía Internacional reclama a los partidos "poner en el centro del debate" los derechos humanos

VALLADOLID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional reclama a los partidos que concurren a las elecciones de Castilla y León que pongan "en el centro del debate, tanto en los programas electorales como en las presentaciones públicas de las candidaturas, la protección y promoción de los derechos humanos en la Comunidad, el resto de España y en el mundo".

Las propuestas que Amnistía Internacional, junto a Burgos Acoge y PAH Segovia en las relativas a vivienda, ha hecho llegar a los distintos partidos y candidaturas giran en torno a lograr "progresivamente la plena realización del derecho a la salud" a través del incremento de la inversión sanitaria anual, de manera especial en la Atención Primaria, "con la finalidad de reforzar las plantillas y aumentar la inversión en infraestructuras y recursos materiales en los centros".

Además, según señalan las organizaciones a través de un comunicado, pide "reforzar la asequibilidad de la vivienda". "Se deben desarrollar los mecanismos para favorecer la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado y las administraciones competentes para ello, así como aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida, adoptar medidas para reducir las viviendas vacías, controlar los alquileres en las principales ciudades, proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar, entre otras cuestiones".

En este contexto reclaman cumplir "con el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre las Comunidades Autónomas" y aceptar un "reparto obligatorio" de menores no acompañados. También exigen "garantizar la accesibilidad, adaptabilidad y disponibilidad para todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual de los centros de crisis 24 horas los siete días de la semana".

Otro de sus puntos pasa por que se garantice la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.

En cuanto a la emergencia climática, Amnistía Internacional pide una evaluación y actualización de la Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020, que contemple planes "más ambiciosos" sobre mitigación de emisiones e incluya "un plan efectivo" de Adaptación al Cambio Climático para Castilla y León.

La elaboración y aprobación de una Ley autonómica LGTBI+, que contemple medidas destinadas a la protección del derecho a la vida, la integridad física y la identidad, el derecho de la infancia a ser escuchada, así como el disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental de las personas trans e intersexuales, es otra de sus peticiones así como garantizar la "preservación histórica de la memoria colectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo, como elemento esencial de la reparación de las víctimas que sufrieron dichas violaciones y el establecimiento de garantías de no repetición".

Por último ahondan en "promover activamente, en las interlocuciones con el Gobierno de España y la Unión Europea, un alto el fuego permanente en Gaza y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario por todas las partes".