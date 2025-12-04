AMP Un 81,5 por ciento de los alumnos titularon ESO en CyL en el curso 2023-24, seis décimas menos que la media del país

Archivo - Alumnos - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID/VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnados que titularon en Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024 supusieron una tasa bruta del 81,5 por ciento en la Comunidad, un porcentaje que es inferior a la media nacional en seis décimas --82,1 por ciento--, y que difiere también si se analiza por sexos, donde la tasa crece hasta el 85,6 por ciento en el caso de las mujeres y baja al 77,6 para los hombres.

Así se desprende de la 'Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados académicos del curso 2023-2024' publicada este jueves por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, recogida por Europa Press, y que refleja diferencias de hasta 13 puntos según la comunidad autónoma.

En los datos de la tasa bruta de población propuesta para el título de Graduado al acabar la ESO por comunidad autónoma, los valores más altos de la tasa corresponden a Principado de Asturias, 89,9 por ciento, Cantabria, 88,6 por ciento y País Vasco, 86,3 por ciento. Los valores más bajos corresponden a las dos ciudades autónomas, Melilla, 74 por ciento y Ceuta, 75,4 por ciento, seguidas por Comunidad Valenciana, 76,8 por ciento e Islas Baleares, 77,7 por ciento. Castilla y León, en este sentido, se sitúa con el noveno peor dato.

La tasa correspondiente a las mujeres en las mujeres es del 85,6 por ciento, siete décimas inferior a la media nacional del 86,3 por ciento, pero ocho puntos superior a las de los hombres que es del 77,6 por ciento, también inferior a la media nacional del 78,1 por ciento.

El porcentaje correspondiente a las mujeres supera en todas las comunidades autónomas al porcentaje de los hombres, mostrando la diferencia más significativa la ciudad autónoma de Melilla, 17,7 puntos seguida a cierta distancia de Aragón, 10,7 puntos y Comunitat Valenciana, 10,5 puntos de diferencia. Por el contrario, las diferencias más reducidas entre ambos sexos corresponden a Principado de Asturias, 0,9 puntos, y la ciudad autónoma de Ceuta, 2,6 puntos.

La tasa bruta de población que consiguió en el curso 2023-2024 el título de Formación Profesional de Grado Medio, del 24,3 por ciento, por el 28,2 por ciento de la media nacional, mientras que la tasa en Grado Superior se situó en el 30 por ciento, también por debajo de la media del país que se situó en el 36,8 por ciento, su registro histórico.

En el caso del Grado Medio, coincide en el caso de las mujeres y los hombres, y en el de Grado Superior, es del 34,6% para los hombres y 39,3% para las mujeres.

Respecto a la tasa bruta de población que consiguió el título de FP de Grado Básico en Castilla y León se situó en el periodo estudiado es del 5,1 por ciento, en este caso superior a los 4,5 por ciento de la media nacional, con un 6,8 por ciento para los hombres y un 3,3 para las mujeres, ambos datos también por encima de la media del país --6,1 y 2,9 por ciento, respectivamente-.

Por último, la tasa bruta de población que finalizó el Bachillerato se situó en el 55,2 por ciento, tres décimas más que la media nacional. Entre las mujeres, finalizaron el curso el 62,6 por ciento, también superior a la que marca el país --66,2 por ciento--, y entre los hombres el porcentaje fue del 48,3 por ciento, lo que supone una diferencia de 14,3 puntos.