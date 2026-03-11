El subdelegado en Burgos pide "cautela": el sospechoso niega los hechos y no figura en Viogen

Sucesos.- El subdelegado en Burgos apela a la "prudencia" y el "rigor" sobre el trasfondo del triple crimen de Miranda - Tomás Alonso - Europa Press

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha hecho un llamamiento a la prudencia este miércoles en relación a la investigación del incendio que ha segado la vida de tres mujeres y ha dejado diez intoxicados en una vivienda de planta baja en Miranda de Ebro. De la Fuente ha confirmado que el principal sospechoso se ha personado en comisaría, donde ha "negado de principio a fin" cualquier implicación en los hechos.

En declaraciones a los medios, el subdelegado ha explicado que el hombre no acudió a confesar, sino que se presentó ante la Policía al saberse buscado. "Ha preferido personarse y preguntar por qué se le buscaba; una vez presentados los hechos, ha negado tener nada que ver", ha señalado, precisando que la investigación se centra ahora en el análisis de posibles filmaciones y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones.

Sobre la naturaleza del suceso, De la Fuente ha admitido que la hipótesis de la violencia machista es "susceptible de serlo" y es una de las vías que maneja el Ministerio de Igualdad, aunque ha subrayado que de momento tiene carácter "presunto".

A este respecto, ha aclarado que no existía una relación registrada actualmente en el sistema VioGén. "No podemos decir más porque no sabemos si había una relación en los tiempos o fue una relación ya antigua que forma parte de la historia", ha apuntado. No obstante, ha revelado que el sospechoso tiene antecedentes penales, aunque no ha podido asegurar que estos estén vinculados específicamente a violencia de género.

El subdelegado ha mencionado la existencia de elementos indiciarios que apuntan a una intencionalidad, citando el testimonio de un testigo que afirma haber presenciado "amenazas a distancia" durante la jornada de ayer en una calle próxima al lugar del suceso.

"Los prolegómenos apuntaban a ciertos elementos indiciarios por discusiones previas y por un conocimiento de la trayectoria anterior", ha añadido De la Fuente, quien también ha recordado que el sospechoso ha protagonizado otros incidentes en la ciudad que se remontan a más de un lustro.

En cuanto a la mecánica del suceso, el subdelegado ha detallado que el fallecimiento de las tres mujeres y la intoxicación del resto de vecinos se debió a la "incineración de los colchones" y otros enseres acumulados en el hall de entrada de la vivienda.

"Se generó un humo tóxico y denso del que no te escapas si tienes la puerta principal colapsada por los propios colchones", ha lamentado. Según el relato oficial, la ubicación del material combustible en el portal impidió la huida de las víctimas: "A la primera respiración tienes el desvanecimiento", ha concluido, a la espera de lo que dictamine la investigación definitiva de la Policía y el Ministerio de Igualdad.