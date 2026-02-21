Carlos Martínez: "La sociedad de CyL no está haciendo ruido, está gritando por una sanidad pública garantizada"

El secretario del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante la concentración en favor de la sanidad pública en la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha denunciado este sábado el "desmantelamiento progresivo" de la sanidad pública en la comunidad autónoma durante una concentración en la Plaza Mayor de Valladolid, donde, además, ha aprovechado para advertir a su oponente 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, que "la sociedad no está haciendo ruido, está gritando para reivindicar una salud garantizada para todos desde el punto de vista público.

Durante su participación en la movilización, el dirigente regional del PSCyL ha puesto como ejemplos de la actual situación "datos que son absolutamente incuestionables y que se han puesto encima de la mesa durante todos estos días atrás, estas semanas atrás por parte de todas las plataformas en cada una de las provincias", como el hecho de que "faltan 5.000 profesionales de la enfermería" en Castilla y León, lo que sitúa nuestro territorio, con 5,5 enfermeros por cada mil habitantes, a gran distancia de esos nueve que reclama la OCDE.

Pero además, ha criticado que el 36% de nuestros médicos, es decir, uno de cada tres de los profesionales médicos de la medicina que están ejerciendo en Castilla y León, tienen más de 55 años, lo que, a su juicio, "es la realidad de la sanidad pública por la que está clamando la totalidad de las nueve provincias que componen esta Comunidad autónoma".

PAGAR DOS VECES

"Y hay un dato que es significativo y que es relevante y que seguramente sea el objetivo por el cual se está haciendo este desmantelamiento progresivo de la sanidad, que es que un 23 por ciento, casi uno de cada cuatro ciudadanos de Castilla y León, ya está concertando seguros privados y, por tanto, está pagando dos veces por tener una sanidad", ha denunciado el socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, Martínez ha asegurado que "son datos reales, son datos que se pretenden ignorar por parte de la consejería, se pretenden ignorar por parte del señor Fernández Mañueco, pero que son una realidad en una Comunidad autónoma como esta", cuya situación se ve aún más agravada al ser el territorio más extenso de Europa, con 95.000 kilómetros cuadrados.

"Hoy la sociedad de Castilla y León no está haciendo ruido, está gritando, está reivindicando la necesidad de una salud para todos garantizada desde el punto de vista público con acceso garantizado a todos y cada uno de los territorios, a todas y cada una de las comarcas de nuestra comunidad autónoma", ha insistido Martínez.

Además, ha reclamado "un refuerzo en Primaria con el objetivo de alcanzar el 25% del presupuesto en sanidad" y "darle un giro de guión también, desde el punto de vista sanitario, algo que es un derecho básico del ciudadanía".

Por último, Martínez ha criticado "las infraestructuras absolutamente obsoletas, a ritmo de ejecución de más de 20 años", y "los salarios absolutamente precarios" del personal sanitario en Castilla y León, capítulo en el que ha puesto como ejemplo la situación del personal de Enfermería por tener que completar "rutas interminables" por los municipios de la Comunidad, "sin cobertura de seguro en sus vehículos particulares y percibiendo 6 euros para comer y 21 para alojamiento".