AMPL.- Sucesos.- Fallece el conductor de un camión cisterna tras salirse de la vía y volcar en Guardo (Palencia)

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente mortal registrado en Guardo - @112CYL

PALENCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión cisterna ha perdido la vida tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el kilómetro 174 de la CL-626, a la altura del término municipal palentino de Guardo, en la salida hacia León, según ha confirmado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 14.33 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió varias personas avisaron del vuelco del vehículo y precisaron que el conductor estaba atrapado en el interior de la cabina.

La sala del 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una Unidad Enfermerizada en Emergencias.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del conductor.