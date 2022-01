Ana Pastor señala que el PP quiere un Gobierno de "estabilidad y seriedad" frente al "frankestein" de Sánchez

PALENCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha señalado que el Partido Popular quiere un Gobierno de "estabilidad y seriedad" frente al "frankestein" de Pedro Sánchez.

Pastor, que ha visitado la capital palentina para participar en la campaña con los populares de la provincia, ha manifestado que algunos se han acordado de Palencia "cuando no habían venido nunca", no habían hablado ni pedido nunca nada para la provincia y la "han descubierto ahora".

"Frente a los localismos y los cantones hay un partido que quiere ser mejor y representar a todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León porque es un partido donde cabemos todos" ha añadido.

Así, ha subrayado que en política no hay nada mejor que presumir de lo que careces, porque algunos, ha incidido, también han descubierto la agricultura y la ganadería.

"No se puede permitir que uno de los miembros del Gobierno de España, a quien no se atreven a cesar, haya atacado a los productos de la tierra que lo necesita son apoyos y no dar titulares un periódico inglés para insultarles".

Pastor ha indicado que el PP "no es un partido de cuentos y si de cuentas" y por eso ha pedido ayuda para el turismo rural y para los autónomos y más en Palencia donde está el Románico. Asimismo, se ha referido a la Alta Velocidad, que trajeron los populares y cuyos trenes han perdido frecuencias y "no se han recuperado". Además, ha pedido "precios razonables" para los billetes y que se declare "obligación de servicio público" la línea Palencia-Valladolid.

Por último, no se ha olvidado de los servicios sociales mientras recordaba que Castilla y León "será la primera comunidad" que cree una ley que impida que se cierre un solo consultorio local en Castilla y León.