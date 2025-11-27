Ana Redondo lamenta que Mañueco tenga "una forma de gobernar del siglo XIX"

Ana Redondo, ministra de Igualdad, en Zamora. - EMILIO FRAILE

ZAMORA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lamenta que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenga "una forma de gobernar del siglo XIX", tal y como ha apuntado la integrante del Ejecutivo nacional al hilo de las políticas de igualdad del Gobierno autonómico y en el marco de la jornada 'Feminismo como respuesta. Por el cumplimiento del pacto de Estado contra la violencia de género en Castilla y León', que se ha celebrado en el salón de actos de la Alhóndiga, en Zamora.

En su intervención dentro de la jornada, Redondo ha asegurado que el Gobierno de Mañueco es "un representante claro del machismo retrógrado" por su toma de decisiones, y ha destacado que "Castilla y León está a la cola" de España en materia de igualdad. De hecho, la política vallisoletana ha ligado esa circunstancia a los "40 años de dictadura franquista junto a los 40 años de gobiernos del Partido Popular" en la comunidad.

Como ejemplo de lo que ocurre, Redondo ha señalado la negativa del Partido Popular a que los premios sobre la violencia de género lleven el nombre de Nevenka Fernández. "Se ha vetado y es algo insólito", ha lamentado la ministra, que ha recordado el caso y que ha unido esta circunstancia al hecho de que en Castilla y León falte una ley actualizada contra la violencia de género o una normativa particular para el colectivo LGTBI.

"Ninguna circunstancia justifica la falta de esa legislación", ha remarcado Redondo, que también ha puesto de manifiesto los problemas de Castilla y León con la brecha salarial. "Son demasiados elementos que nos alejan de la media de España en conquista de igualdad. Y si hay un elemento sustantivo de la democracia es la igualdad. Es fundamental que seamos conscientes de que la igualdad es beneficiosa y liberadora", ha opinado la ministra.

En ese sentido, Redondo ha resaltado que Castilla "no tiene por qué ser una sociedad menos democrática". "Es nuestro momento de avanzar frente a una ola reaccionaria que pretende devolvernos a tiempos de miedo. Nuestra responsabilidad tiene que ser darle una oportunidad a la igualdad", ha zanjado la ministra.