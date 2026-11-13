Ana Redondo ve "desesperación" en las críticas del PP a Begoña Gómez y asegura que su presencia en campaña es "poderosa"

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha atribuido a la "desesperación" las críticas del Partido Popular a la presencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin socialista y ha defendido que su participación en campaña es "poderosa" porque ha sido "muy maltratada" y "vejada" durante los últimos años.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Valladolid, en las que ha asegurado que el PP ha visto las encuestas y que "esa remontada del Partido Socialista se está produciendo ya", por lo que considera que "todo aquello que supone movilización" es objeto de atención por parte de los 'populares'.

En este sentido, ha incidido que la presencia de Begoña Gómez en campaña es "poderosa" y ha señalado que la mujer del jefe del Ejecutivo central "ha sido muy maltratada simplemente por ser quien es".

La ministra de Igualdad ha defendido además que la campaña electoral debe abordar cuestiones relacionadas con los derechos y las libertades y ha afirmado que "esta campaña también va de eso, va de derechos, va de libertades, va de mujeres, va de amor, va de lo positivo que tiene la comunidad y la ciudadanía".

Frente a ello, ha acusado al PP de intentar llevar el debate "como siempre, al fango, a la crispación, al enfrentamiento", un punto en el que ha sostenido que "la ciudadanía está en otra posición" y ha defendido la participación de las mujeres en los actos electorales.

"Yo creo que la ciudadanía está en otra posición y que aplaude que las mujeres también salgamos a decir lo que queremos decir en una campaña", ha expresado.

DEFENSA DE LOS DERECHOS

En términos generales, Redondo ha reivindicado el papel del PSOE en la defensa de los derechos de las mujeres y ha advertido de que "hay una crisis" en la que "las primeras víctimas son las mujeres, son los derechos conquistados".

En este sentido, ha defendido que "el único partido que ha defendido a las mujeres desde el inicio de la democracia es el Partido Socialista" y ha apelado a su trayectoria legislativa porque "obras son amores y no buenas razones".

La candidata socialista al Congreso ha enumerado entre estos avances las leyes del divorcio, de interrupción voluntaria del embarazo, contra la violencia de género, de igualdad y contra la discriminación, el matrimonio igualitario, las leyes de cuotas y la ley de paridad.

"Hemos avanzado y hemos formulado todas las leyes importantes en materia de igualdad de este país", ha señalado, antes de reivindicar que "nuestro historial, el historial del PSOE en defensa de las mujeres, es impecable".

Frente a ello, ha acusado al PP de haber votado "sistemáticamente" en contra de estos avances y de haber recurrido algunas de estas normas ante el Tribunal Constitucional.