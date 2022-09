Ana Sánchez señala a Mañueco como el "máximo exponente" de la "degradación política en CyL"

Ve en su proyecto "la revolución de la indolencia" y rechaza su política "elitista" que "beneficia a los más ricos y humilla a los más humildes"

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León (PSOECyL), Ana Sánchez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haber "radicalizado" la política en la Comunidad, así como del "clima irrespirable" que se padece "en muchos casos", por lo que lo ha señalado como el "máximo exponente" de la "degradación de la calidad política y democrática" castellanoleonesa.

Para la dirigente del PSOECyL, el jefe del Ejecutivo regional es el "primero que cruza los límites" en el debate al referirse a miembros de la oposición con apelativos como el de "pijo de ciudad" dirigido al procurador de Podemos, Pablo Fernández, en el Pleno del pasado 6 de septiembre.

También le ha reprochado que "no frene" al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, al que a su vez ha acusado de "encender la mecha" en las sesiones de las Cortes, y lo ha responsabilizado de la entrada de la "extrema derecha" en la Junta, en alusión a Vox, que ha conllevado que estén "saltando consensos básicos" como los relativos al Diálogo Social, según ha lamentado la dirigente socialista.

Sánchez ha subrayado que esa degradación de la política castellanoleonesa se produce "ante los ojos atónitos de toda España", mientras Fernández Mañueco permanece "ensimismado" en su "loca carrera de méritos" con el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha asegurado que los socialistas se encuentran "estupefactos" por la deriva que se está viviendo en las Cortes de Castilla y León y ha resaltado el comportamiento "impecable" de los miembros de su Grupo Parlamentario ante las circunstancias que se están produciendo en los últimos debates, a pesar de que "no siempre es fácil" el "no dejarse arrastrar".

La secretaria de Organización del PSCyL ha reprochado al presidente de la Junta sus "frases grandilocuentes" y la búsqueda de titulares que, a su juicio, le permitan ocultar que es "el torpe del partido".

Así, Ana Sánchez ha puesto como ejemplo las medidas de rebaja fiscal anunciadas por la Junta de Castilla y León, una política "elitista" que, en opinión de los socialistas, "benefician a los más ricos y humilla a los más humildes".

133 MILLONES

Como ejemplo, ha asegurado que con los 133 millones de euros "que se han ahorrado las familias más ricas de la Comunidad" con las rebajas fiscales de la Junta, se podrían haber construido "27 centros de salud, 66 unidades de radioterapia, 42 centros rurales agrupados de enseñanza, 50 institutos de Educación Secundaria o 17 residencias de mayores", o bien contratar "2.200 médicos, 2.900 enfermeros, 3.300 profesores de secundaria o 3.800 de Primaria".

En este sentido, ha criticado los apelativos de "revolucionarias" para estas medidas y ha sentenciado que el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco es "la revolución de la indolencia" y que "le puede la displicencia".

Al hilo de esto, ha recalcado que a pesar de que la Junta haya defendido sus bajadas de impuestos por el impacto que tendrán en la creación de empleo, en el incremento de población o en la revitalización del medio rural, Ana Sánchez ha asegurado que con Fernández Mañueco hay "4.200 empresas menos en Castilla y León, 25.990 habitantes menos, 460 nacimientos menos y 4.787 jóvenes de entre 29 y 39 años han abandonado sus pueblos", por lo que se ha preguntado "para qué sirven las revolucionarias mentiras" del presidente de la Junta.

Frente a esos 133 millones "perdonados a los más ricos", la secretaria de Organización del PSOECyL ha destacado que "un millón de familias de Castilla y León se han ahorrado 180 millones de euros" por la baja del IVA de la luz o del impuesto a la electricidad, por lo que ha sentenciado que 'populares' y socialistas "no son iguales", sino que presentan "dos modelos radicalmente distintos" y ha cargado contra el "fin de ciclo absolutamente degradante" en que se encuentra el PPCyL, que aún no cuenta con candidatos para los próximos comicios municipales de mayo de 2023 porque "no tiene proyecto".

En concreto, le ha pedido al presidente de la Junta que "si tiene interés en los municipios, deje de decir absurdeces" y "empiece por financiarlos", en lugar de "quedarse con la financiación extraordinaria" que les correspondía de los fondos por la pandemia.

Ana Sánchez ha defendido que el PSOE afronta las elecciones con el compromiso de ir "a por todas", lema bajo el que sus representantes se van a "patear esta Comunidad" y "multiplicarse" para evidenciar que no son "ni medio parecidos" a lo que representa el PP.

Sánchez ha insistido en que ese '¡A por todas!' es "una declaración de intenciones" planteada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero que en Castilla y León "define muy bien el estado de ánimo de los socialistas", los cuales cuentan "con fuerza, equipo y proyecto" para salir "a dar la batalla en los próximos meses".